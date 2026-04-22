Lotta
Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli Europei
Arriva la prima finale per il bronzo per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in Albania: nella femminile andrà all’assalto di una medaglia Enrica Rinaldi nei -76 kg. Eliminati, invece, Emanuela Liuzzi nei -50 kg, Laura Godino nei -68 kg, e, nella greco-romana, Tommaso Bosi nei -60 kg.
Nei -76 kg della femminile Enrica Rinaldi elimina nei quarti di finale la polacca Patrycja Dorota Cuber, superata ai punti per 5-0, ma in semifinale cede il passo alla romena Alexandra Nicoleta Anghel, che si impone ai punti per 3-1. L’azzurra domani affronterà nella sfida che metterà in palio la medaglia di bronzo la transalpina Kendra Augustine Jocelyne Dacher.
Nei -50 kg della femminile Emanuela Liuzzi viene superata nei quarti di finale dalla romena Emilia Alina Grigore Vuc, che elimina l’azzurra per superiorità tecnica, con incontro fermato sullo score di 19-9 proprio allo scoccare dei 6′ che avrebbero comunque sancito la fine dell’incontro. La romena esce poi in semifinale e per l’italiana non si concretizza il ripescaggio.
Nei -68 kg della femminile Laura Godino si ferma nel turno di qualificazione ai quarti, dove viene estromessa dall’ucraina Manola Skobelska, vittoriosa per superiorità tecnica con il match fermato dopo 5’50” (ovvero a 10″ dalla conclusione naturale) sul punteggio di 11-0. L’ucraina perde poi nei quarti e per la lottatrice italiana svanisce l’ipotesi del ripescaggio.
Nei -60 kg della greco-romana Tommaso Bosi viene battuto nel primo turno dei ripescaggi dal lottatore di passaporto russo, che gareggia sotto l’egida dell’UWW (la United World Wrestling, ovvero la federazione internazionale), Suner Konunov, testa di serie numero 3, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto dopo 1’35” sul punteggio di 8-0.