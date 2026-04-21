Lotta
Lotta, Tommaso Bosi approda ai ripescaggi agli Europei. Fuori Setti e Kakhelashvili
Si chiude con un azzurro ai ripescaggi ed altri due eliminati il bilancio dell’Italia della greco-romana nella seconda giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in Albania: nei -60 kg Tommaso Bosi tenterà di conquistare la medaglia di bronzo, mentre escono definitivamente di scena Andrea Setti nei -67 kg e Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg.
Nel turno di qualificazione ai quarti dei -60 kg, Tommaso Bosi viene battuto dall’armeno Suren Aghajanyan, che si impone per schienamento, giunto con l’azzurro già sotto per 0-4, dopo 1’37”. Aghajanyan poi arriva fino in finale e per Bosi scatta il ripescaggio.
Nella giornata di domani l’azzurro affronterà nel primo turno dei ripescaggi il lottatore di passaporto russo, che gareggia sotto la bandiera dell’UWW, Suner Konunov, testa di serie numero 3, e poi in caso di successo sfiderà per la medaglia di bronzo l’azero Nihat Zahid Mammadli, numero 2 del seeding.
Nel turno di qualificazione agli ottavi dei -67 kg, invece, Andrea Setti viene battuto dal bulgaro Abu Muslim Aptievitch Amaev, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sull’8-0 dopo 1’45”. Il bulgaro, poi, viene eliminato ai quarti e per l’azzurro sfuma il ripescaggio.
Nel turno di qualificazione dei -97 kg, infine, Nikoloz Kakhelashvili supera il ceco Artur Omarov ai punti con lo score di 4-1, poi, però, negli ottavi di finale si ferma al cospetto del tedesco Lucas Alexandros Lazogianis, che si impone ai punti per 3-1. Il teutonico esce di scena nei quarti e per l’italiano svanisce l’ipotesi del ripescaggio.