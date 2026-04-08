Lorenzo Musetti: “Mi manca sicurezza, una batosta contro Djokovic. Ho punti in scadenza…”

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo e ha così chiuso prematuramente la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove lo scorso anno raggiunse la finale.

Il numero 5 del mondo (ma da lunedì sarà o nono o decimo) ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Non riuscivo bene a sporcare la palla, a farla saltare, la dinamica di gioco che cercavo e che mi contraddistingue. Ma alla fine questa condizioni c’erano anche per lui. Non sono riuscito a prendere l’iniziativa e comandare lo scambio come a me piace fare. Lui è stato più bravo ad approfittare delle mie mancanze e a giocare un ottimo match“.

Il toscano ha poi proseguito: “Ero al 30%? Non lo so, non so nemmeno quale sia il mio 100%. È difficile dare delle percentuali. Quello che posso dire è che mi mancano partite, mi mancano le sicurezze che a inizio anno avevo trovato. Quella è stata una bella batosta che mi si ripete nella testa spesso e volentieri (l’infortunio agli Australian Open durante il match con Djokovic, n.d.r.). Come tutte le cose credo ci sia una fase un po’ di stallo, in questo momento mi sento in quella fase lì”.

Delineati anche i prossimi appuntamenti: “Per fortuna potrò giocare tutte le settimane. Giocherò Barcellona, anche se non era in programma. Speriamo che acquisire ritmo partita mi possa dare più sicurezza per arrivare a Parigi con altre garanzie, perché quello è l’obiettivo finale. la prestazione di oggi non è dovuta al fatto di dover difendere la finale dell’anno scorso. È più non aver giocato tante partite. Sono un giocatore che quando sta tanto lontano dal match fa un po’ fatica a riprendere subito il ritmo partita. Quel che sento è la mancanza di giocare partite. Spero che nel prossimo mese cambi. Giocherò Barcellona, Madrid, Roma e poi Parigi. So che ho tanti punti in scadenza, ma la priorità adesso è sentirmi bene fisicamente e continuare a lavorare e cercare di migliorare“.