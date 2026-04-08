Zverev vede il baratro, poi risale da 0-4 nel terzo ed elimina Garin a Montecarlo

Alexander Zverev è andato molto vicino a una clamorosa sconfitta all’esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Impegnato nel secondo incontro sul campo Ranieri III contro il cileno Cristian Garin (n. 109 ATP), il tedesco (n. 3 del mondo) si è trovato in una situazione di grande svantaggio nel terzo e decisivo set (0-4). Restando però lucido e sfruttando le esitazioni dell’avversario, è riuscito a ribaltare l’inerzia del match. Zverev si è imposto con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 dopo 2 ore e 52 minuti di gioco e negli ottavi di finale affronterà il belga Zizou Bergs, sorprendente vincitore contro il russo Andrey Rublev.

Nel primo set emerge subito che Zverev non è nella sua giornata migliore. Il dritto del tedesco è incerto e Garin lo sollecita con continuità nel tentativo di costruirsi occasioni. Una chance arriva nel secondo game, ma il numero 3 del mondo riesce a salvarsi. Si procede poi senza particolari scossoni al servizio, eccezion fatta per un combattuto settimo game vinto da Garin. Nel decimo gioco, però, Zverev manca di lucidità nei momenti chiave e subisce un inatteso break, che consegna il parziale al cileno sul 6-4.

Nel secondo set il tedesco prova a reagire, aumentando la profondità dei colpi dal lato destro. Il break arriva nel terzo game, con la possibilità di bissare nel quinto. Garin, tuttavia, ha il merito di inserirsi nelle incertezze dell’avversario e nel sesto gioco piazza il contro-break. Il servizio del cileno non lo sostiene a sufficienza e la risposta di Zverev fa la differenza: arriva così un nuovo allungo, questa volta decisivo, che consente al teutonico di chiudere il set 6-4.

Nel terzo set l’avvio di Zverev è disastroso. Il tedesco va in crisi prolungata e scivola sotto 0-4. La partita sembra compromessa, ma proprio in quel momento Garin accusa la tensione del traguardo vicino. Il giocatore nativo di Amburgo ha il merito di crederci e concretizza il parziale contro-break nel quinto game. Garin si procura un’altra occasione per allungare, ma non la sfrutta. Si entra così nella fase decisiva: il cileno serve per il match, ma il suo tennis si irrigidisce. Zverev ne approfitta, ribalta la situazione e chiude 7-5, annullando anche tre occasioni che avrebbero portato l’avversario al tie-break.

Le statistiche raccontano di 8 ace per il numero 3 ATP, ma anche di 47 errori gratuiti, un dato insolitamente elevato per i suoi standard. Tuttavia, nel bilancio tra vincenti e non forzati, Garin fa peggio (18/46), a fronte dei 26 winners messi a segno da Zverev.