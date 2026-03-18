La favola più bella della stagione e un futuro tutto da scrivere: nuova imperdibile puntata di Volley Night, il format dedicato ai protagonisti della pallavolo italiana ed europea 🏐🔥

Condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, il programma accoglie due ospiti d’eccezione per analizzare una stagione ricca di emozioni tra Serie A1 femminile e Champions League.

💥 Protagonista Katja Eckl

Dopo una stagione perfetta con Conegliano, la giovane centrale ha scelto UYBA Busto Arsizio, diventando uno dei punti di riferimento delle Farfalle. Una crescita continua che ha portato la squadra fino ai playoff scudetto, confermandola tra i talenti emergenti del volley italiano.

🌍 Ospite speciale Osmany Juantorena

Direttamente dalla Spagna, uno dei più grandi campioni della storia della pallavolo mondiale. Con il Guaguas Las Palmas, Juantorena è protagonista della vera sorpresa della Champions League, aggiungendo un’altra pagina straordinaria a una carriera leggendaria.

👉 Analisi, storie e retroscena con due protagonisti assoluti del volley internazionale: una puntata da non perdere per tutti gli appassionati!

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