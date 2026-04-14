Piacenza, c’è l’Europa per rialzarsi: a Lüneburg il primo assalto alla CEV Cup

La CEV Cup come occasione di riscatto da una parte, la possibilità di completare una stagione già straordinaria dall’altra. La finale di andata tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma mercoledì 15 aprile alle 19 alla LKH Arena, mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi ma con motivazioni altissime. Piacenza si presenta in Germania dopo la dura eliminazione nelle semifinali scudetto contro Perugia, che ha chiuso la serie sul 3-0 imponendosi con autorità soprattutto in gara 3. Lüneburg, invece, arriva lanciata: dopo aver chiuso al primo posto la regular season della Bundesliga, la formazione tedesca ha aperto i playoff battendo Düren 3-0 in gara 1 di semifinale e continua a vivere un momento di grande fiducia.

Per Piacenza questa doppia finale europea rappresenta molto più di un obiettivo secondario. Dopo una stagione italiana fatta di alti e bassi, di momenti di grande qualità e di altri nei quali la squadra non è riuscita a trovare continuità contro le corazzate della Superlega, la CEV Cup diventa ora l’occasione concreta per mettere le mani su un trofeo internazionale e per dare un senso pieno al finale di stagione. La serie con Perugia ha lasciato in eredità qualche certezza e anche diversi interrogativi. La squadra emiliana ha lottato soprattutto nel primo set di gara 3, perso 27-25 dopo essere stata avanti in più momenti, ma poi è progressivamente uscita dal match, calando in efficacia offensiva e soffrendo la maggiore qualità degli umbri nei momenti chiave. Il dato più pesante è probabilmente quello dell’attacco, con Piacenza fermata al 47% di squadra contro il 58% di Perugia, ma a incidere è stata anche la difficoltà nel trovare continuità nei posti quattro.

Non è un dettaglio da poco, perché Piacenza ha affrontato tutta la semifinale senza Mandiraci, schiacciatore importante per equilibrio e peso offensivo, fermato da un infortunio alla spalla. In più, Galassi è appena rientrato dopo un problema fisico serio che lo aveva condizionato a lungo nella prima parte dell’anno. Sono elementi che aiutano a spiegare perché, nel momento decisivo della stagione italiana, la squadra abbia perso brillantezza e profondità. Contro Perugia, in gara 3, i riferimenti offensivi principali sono stati Simon, autore di una prova molto efficace al centro, e Gutierrez, mentre Bovolenta ha faticato di più in termini di efficienza. In una finale europea, però, Piacenza dovrà provare a ritrovare una distribuzione più fluida e soprattutto una migliore qualità in fase break, fondamentale per non lasciare ritmo a una squadra che in casa sa accendersi rapidamente.

Il percorso europeo degli emiliani, del resto, dice che questa è una squadra capace di alzare il livello quando conta davvero. In CEV Cup Piacenza ha eliminato nell’ordine Ceske Budejovice, Rio Duero Soria, Jastrzebski, BR Volleys e ACH Ljubljana, costruendo il proprio cammino con prestazioni spesso molto solide, soprattutto nelle gare esterne. Il doppio 3-0 a Berlino contro il BR Volleys e la vittoria in Slovenia contro Lubiana sono segnali chiari della capacità della squadra di imporsi anche lontano da casa quando riesce a trovare ritmo al servizio e ordine nel muro-difesa. È proprio da lì che dovrà ripartire in Germania.

Ma attenzione a un Lüneburg che non è affatto la sorpresa casuale di questa finale. La squadra di Stefan Hübner sta vivendo una stagione di altissimo livello, impreziosita dal primo posto in regular season in Bundesliga e da un cammino europeo che merita grande rispetto. Il percorso in CEV Cup dei tedeschi è stato costruito su una pallavolo aggressiva, intensa, spesso capace di reggere partite lunghe e ad alto punteggio. Nelle ultime settimane Lüneburg ha eliminato Poitiers nei quarti e soprattutto Maaseik in semifinale, vincendo 3-1 in Belgio e poi imponendosi 3-2 al ritorno in una partita di enorme tensione agonistica. Quel confronto ha detto molto della squadra tedesca: non una formazione dominante in senso assoluto, ma un gruppo che sa stare dentro i match, assorbire i momenti negativi e ripartire.

Il tabellino della semifinale di ritorno contro Maaseik racconta un’identità precisa. Lüneburg ha chiuso con 10 ace, ha attaccato con percentuali inferiori a quelle dei belgi ma ha compensato con grande pressione al servizio e con una buona tenuta mentale nei finali di set. Giocatori come Byam, Larsen, Champlin ed Enlund hanno garantito peso offensivo, mentre il sistema di squadra ha mostrato una discreta stabilità in ricezione e una notevole capacità di restare lucido nei momenti più delicati. Anche in campionato i tedeschi arrivano da una lunga striscia positiva, con vittorie pesanti contro Herrsching, Düren e la stessa Maaseik in Europa, a conferma di una squadra che in questo momento ha fiducia, ritmo e convinzione.

Dal punto di vista tecnico, la finale di andata mette di fronte due modi diversi di stare in campo. Piacenza ha più esperienza internazionale, più fisicità al centro e, almeno sulla carta, più qualità individuale nei giocatori di prima fascia. Lüneburg, però, gioca con leggerezza mentale, spinge molto al servizio e proverà a trasformare il fattore campo in un’arma, cercando di allungare gli scambi e di sporcare la costruzione degli emiliani. Per la squadra di Anastasi sarà fondamentale reggere l’urto iniziale, evitare passaggi a vuoto e soprattutto trovare continuità con gli schiacciatori, reparto che senza Mandiraci rischia di essere meno equilibrato sia in attacco sia in seconda linea.

Molto passerà anche dalla qualità del palleggiatore e dalla capacità di Simon e Galassi di incidere al centro, aprendo il gioco e togliendo pressione alle bande. Se Piacenza riuscirà a tenere alta la qualità della ricezione e a fare male con il servizio, allora potrà far valere la sua maggiore esperienza. Se invece il match si sporcherà, con tanti scambi lunghi e con i tedeschi capaci di prendere ritmo emotivo davanti al proprio pubblico, allora Lüneburg potrà trasformare la gara in una battaglia aperta.

L’alzatore della formazione tedesca è Santteri Valimaa, finlandese di 25 anni, prelevato in estate dal club polacco del Barkom-Każany Lwów. Al suo fianco in regia c’è il tedesco Neo Laumann, 20enne, alla seconda stagione al Lüneburg dopo l’esperienza al VCO Berlin. L’opposto titolare è il giovane nazionale svedese Axel Enlund, 18 anni, prelevato dal club scandinavo del RIG Falköping. Il secondo opposto è il canadese Cristopher Byam, 24 anni, proveniente dal campionato francese con la maglia dell’Alterna Stade Poitevin.

In banda i titolari sono il 26enne svedese Daniel Gruvaeus, arrivato in estate da un’altra squadra tedesca, il WWK Volleys Herrsching, e il nazionale statunitense Ethan Champlin, uno dei “giustizieri” dell’Italia a Parigi nella finale per il bronzo olimpico, che lo scorso anno giocava sempre in Germania all’Helios Grizzlys Giesen. Le riserve sono il 26enne canadese Jesse Elser, proveniente dalla Francia, in particolare dall’Arago de Sète, e il danese Axel Juul Larsen, 21 anni, alla seconda stagione al Lüneburg.

I centrali sono il 27enne canadese Jackson Howe, proveniente dall’Alterna Stade Poitevin (campionato francese), e lo statunitense Cole Young, 22 anni, proveniente dalla Ohio State University. In panchina ci sono lo statunitense Shane Holdaway, 28 anni, anche lui lo scorso anno in Francia, nel Chaumont Volley-Ball 52, e il tedesco Joscha Kunstmann, 22 anni, alla seconda stagione al Lüneburg. I liberi sono il giapponese Sho Takahashi, proveniente dal campionato polacco e in particolare dall’Exact Systems Hemarpol Częstochowa, e il 18enne tedesco Joris Backhaus, proveniente dal VCO Berlin.