Europei judo 2026: le favorite gara per gara

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. La capitale georgiana si appresta ad ospitare la prima grande rassegna internazionale della stagione con in palio le medaglie per i migliori atleti del Vecchio Continente, in attesa dell’apertura a fine giugno del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono le favorite per il successo nelle sette categorie femminili, in base alle entry list attuali alla vigilia del sorteggio.

Grande incertezza e diverse candidate al titolo nei -48 kg, a partire dalla francese n.2 del ranking mondiale e quattro volte campionessa d’Europa Shirine Boukli che ha vinto in questo avvio di stagione il prestigioso Grand Slam di Parigi. Tra le sue avversarie principali troviamo poi l’azzurra Assunta Scutto, oro iridato nel 2025 ma reduce da un periodo negativo in termini di risultati, oltre alla russa Sabina Giliazova, l’imprevedibile svedese Tara Babulfath, la turca Tugce Beder e la spagnola Laura Martinez Abelenda.

Livello stellare nei -52 kg, forse la categoria più interessante dell’intera manifestazione almeno tra le donne, grazie alla partecipazione di ben tre fuoriclasse dal palmarès sconfinato come la kosovara Distria Krasniqi (n.1 del ranking e vincitrice delle ultime due edizioni degli Europei), la francese Amandine Buchard (due titoli continentali e due volte sul podio olimpico) e l’italiana Odette Giuffrida (oro europeo nel 2020 e due volte medagliata ai Giochi). Difficile ipotizzare un altro nome che possa vincere il torneo, mentre sono tante le pretendenti per un posto sul podio.

Anche nei -57 kg non si scappa dalle solite note, con in prima fila la francese Sarah Leonie Cysique (a medaglia nelle ultime due Olimpiadi) e la padrona di casa georgiana campionessa del mondo in carica Eteri Liparteliani, ma possono puntare al bersaglio grosso altre big tra cui l’israeliana Timna Nelson Levy e la croata Ana Viktorija Puljiz.

Passando ai -63 kg, ranking alla mano, le favorite d’obbligo sarebbero la neerlandese Joanne Van Lieshout (oro iridato ad Abu Dhabi 2024 e n.2 al mondo) e la croata Iva Oberan (n.3 della WRL), ma la sensazione è che possano inserirsi nella bagarre per il titolo molte altre atlete come la transalpina Manon Deketer, la kosovara Laura Fazliu, la polacca Angelika Szymanska e magari qualche outsider non necessariamente inclusa nel novero delle otto teste di serie.

Campo partenti davvero notevole quello della -70 kg, con al via ben 13 delle prime 19 atlete del ranking mondiale. Fari puntati in ogni caso sulla possibile finale tra la croata Lara Cvjetko (n.1 al mondo e vice-campionessa iridata in carica) e l’ungherese Szofi Ozbas (detentrice del titolo europeo e fresca vincitrice del Grand Slam di Parigi), che dovranno però prima fare i conti con numerose insidie.

Una contro tutti sulla carta nei -78 kg, e quell’una risponde al nome di Alice Bellandi, che va a caccia dell’unico tassello mancante nella sua bacheca. La fuoriclasse bresciana si presenterà a Tbilisi da campionessa olimpica e mondiale in carica, inoltre l’unica avversaria in grado di batterla nell’ultimo biennio (la tedesca Anna Monta Olek) non ci sarà, quindi ogni risultato diverso dalla medaglia d’oro rappresenterebbe una sorpresa pur non sottovalutando alcuni potenziali ostacoli insidiosi che dovrebbe affrontare nel suo percorso come la russa Aleksandra Babintseva, la francese Kaila Issoufi e l’israeliana Inbar Lanir.

Sfida a tre infine per il metallo più pregiato tra i pesi massimi, una probabile finale da urlo tra l’israeliana Raz Hershko e la cinque volte campionessa d’Europa Romane Dicko che dovrà però prima superare lo scoglio rappresentato dalla temibile connazionale francese Lea Fontaine.