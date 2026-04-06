F1, Andrea Stella: “Il nuovo regolamento deve essere migliorato. Dobbiamo garantire le misure di sicurezza necessarie”

Non si placano nemmeno nella sosta le polemiche per il nuovo regolamento introdotto quest’anno dalla FIA. Il Gran Premio del Giappone ha infatti riportato l’attenzione sul tema della sicurezza dei piloti dopo l’incidente di Oliver Bearman a Suzuka. I piloti avevano già espresso alla Federazione le proprie perplessità ma ciò che è successo la settimana scorsa ha alimentato ancora di più le proteste nel paddock.

Tornando al GP asiatico, Bearman, alla guida della sua Haas, è riuscito incredibilmente a non centrare l’Alpine di Franco Colapinto, praticamente ferma in pista per via di una strategia di ricarica totalmente diversa per l’argentino. Il britannico ha quindi urtato contro le barriere ad alta velocità, per fortuna senza gravi conseguenze. Il problema delle ricariche di energia e dei suoi risvolti in pista continua quindi ad essere centrale in questo inizio di stagione.

Tra i tanti volti ad esporsi sulla questione anche quello del Team Principal della McLaren Andrea Stella. Per l’ingegnere italiano, come riporta Formula Passion, il problema era già chiaro mesi fa: “Abbiamo detto già durante i test che all’ordine del giorno della FIA avrebbero dovuto esserci alcuni aspetti del regolamento 2026 che dovrebbero essere migliorati”.

Stella ha poi concluso: “Per quanto riguarda l’incidente che ha coinvolto Oliver, non è una sorpresa che la velocità di avvicinamento sia così elevata quando una vettura è in ricarica e l’altra sta accelerando. Non vogliamo aspettare che le cose accadano per mettere in atto delle azioni, e a Suzuka qualcosa è successo. Abbiamo la responsabilità di intervenire con misure di sicurezza necessarie e opportune”.