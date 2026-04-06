Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A. Giugliano illumina, Nischler tuttocampista

Andiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 18ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già sono entrati in rotta di collisione col gruppo gestito da Andrea Soncin e altri che potrebbero rappresentare delle alternative valide nel processo di crescita e “svecchiamento” della rosa della compagine tricolore.

MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE 18ª GIORNATA SERIE A

Manuela Giugliano (Roma): in cabina di regia la giallorossa fa la differenza e illumina la scena nel successo capitolino contro il Como al “Tre Fontane”. Un match pirotecnico in cui le geometrie della centrocampista azzurra hanno fatto decisamente comodo alla formazione allenata da Luca Rossettini nella conquista dei tre punti.

Nadine Nischler (Como): realizza, costruisce e lotta sul rettangolo verde. Una giocatrice completa per le lariane e la sfida contro la Roma è stata una conferma. E’ arrivato il ko per la formazione lombarda, ma la centrocampista offensiva tricolore ha messo in mostra le sue qualità.

Elisabetta Oliviero (Lazio): un gol da cineteca nella sfida all’Arena Civica contro l’Inter. Destro di collo esterno sotto al sette, che ha regalato una speranza alla formazione laziale. Instancabile sull’out mancino, si distingue per il suo apporto in fase offensiva, in una giornata però negativa sul fronte difensivo per le biancocelesti.

Elisa Bartoli (Inter): intercetta una qualità industriale di palloni, sporcando la manovra della Lazio. Una specie di muro la giocatrice interista, bravissima nell’interdizione, ma anche a farsi trovare pronta in impostazione.

Martina Tomaselli (Inter): un gol di determinazione e voglia quello della calciatrice nerazzurra, in un match che si stava complicando contro la Lazio. Una marcatura che è la sintesi della prestazione, tra le migliori del confronto all’Arena Civica.

Cecilia Salvai (Juventus): decisiva in fase difensiva e realizzativa. La realizzazione col piattone destro, prolungando il destro dal limite di Wälti, è valso il nono successo del club piemontese in questo torneo. La Juve festeggia allora nel miglior modo possibile la sua 200ª partita in Serie A (154 vittorie, 23 pari, 23 ko) e per la giocatrice una grande soddisfazione.