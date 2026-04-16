Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozione

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si trova davanti al penultimo match dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si stanno disputato a Budapest, in Ungheria. Le ragazze di coach Tremblay sono nella situazione ideale per centrare il grande sogno della promozione in Top Division. Per quale motivo parliamo in questo modo? Iniziamo dalla classifica del raggruppamento. L’Italia svetta in prima posizione con 7 punti (merito dei successi contro Norvegia e Slovacchia e sconfitta agli shoot-out contro le transalpine) contro i 6 di Slovacchia e Francia. Quarta posizione per l’Ungheria con 5, quindi Norvegia con 3 e Cina fanalino di coda con zero punti all’attivo.

La sfida di domani, venerdì 17 aprile, alle ore 16.00 contro l’Ungheria potrebbe essere decisiva, senza mezzi termini. La motivazione è semplice. Vincere nei tempi regolamentari contro le padrone di casa magiare porterebbe le azzurre davvero ad un passo dal primo posto finale e dalla storica promozione in Top Division. Dopodiché, infatti, rimarrebbe solamente l’impegno contro la Cina (sabato 18 aprile ore 12.30) cercando di non lasciare scampo alla squadra meno forte del girone. In poche parole, valicare il match contro le magiare potrebbe davvero far vedere da vicino la promozione.

Il commento della capitana Nadia Mattivi: “Forse ci è mancata un po’ di fortuna, abbiamo avuto tante occasioni pulite soprattutto nell’overtime ma quel puck non è entrato. Ci siamo andate vicine anche ai rigori, dove non ci hanno superato in maniera netta ma solo all’ottava serie, insomma non ci siamo mai arrese. Sicuramente fa male e ne ho parlato anche con le compagne, anche perché è un po’ come se fosse un derby con loro, però sapevamo che questo torneo era difficile e ora serve resettare. Come diciamo sempre: si pensa una partita alla volta, alla fine rimane ancora tutto nelle nostre mani”.

Ed ora, come detto, la sfida alla squadra di casa, l’Ungheria dopo il match contro la Francia: “Sapere di aver lottato così ci lascia comunque fiducia in noi stesse, e la delusione di oggi si trasformerà in rabbia sportiva da mettere sul ghiaccio venerdì. Abbiamo più pressione? Vero, ma anche più carica. Poi comunque credo che in questo Mondiale possano esserci ancora risultati a sorpresa anche con le altre squadre coinvolte, noi abbiamo sempre chiaro il nostro obiettivo”.