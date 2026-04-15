Hockey ghiaccio femminile, la classifica dell’Italia ai Mondiali: promozione ancora possibile con le azzurre

L’Italia ha conosciuto la prima sconfitta ai Mondiali di prima divisione (gruppo A) di hockey ghiaccio femminile: dopo le belle vittorie contro la Norvegia (2-1) e la Slovacchia (6-4), le azzurre si sono dovute inchinare alla Francia sul ghiaccio di Budapest, perdendo agli shoot-out (2-3). La nostra Nazionale resta in testa alla classifica con 7 punti con una sola lunghezza di vantaggio nei confronti della Slovacchia e della Francia, mentre l’Ungheria si trova a quota 5, seguita da Norvegia (3) e Cina (0).

Soltanto la prima classificata al termine di questo raggruppamento si meriterà la promozione ai Mondiali Top Division della prossima stagione: l’Italia è pienamente in corsa per raggiungere l’obiettivo dopo avere offerto una serie di confortanti prestazioni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma bisognerà essere impeccabili nelle due partite all’orizzonte. Le ragazze di coach Tremblay dovranno vedersela contro l’Ungheria (venerdì 17 aprile, ore 16.00) e la Cina (sabato 18 aprile ore 12.30).

Le azzurre sono padrone del loro destino: con due vittorie nei tempi regolamentari sarebbero certe di conquistare il primo posto e l’annessa promozione, senza dover attendere i risultati degli altri incontri. In caso di sconfitte o anche di affermazioni tra supplementari e shoot-out bisognerà inevitabilmente dare un occhio agli esiti di Slovacchia-Norvegia, Slovacchia-Francia, Francia-Cina e Ungheria-Norvegia. A parità di punti, l’Italia sarebbe davanti alla Slovacchia in virtù dello scontro diretto, ma sarebbe alle spalle delle transalpine per lo stesso motivo.

CLASSIFICA MONDIALI PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE

1. Italia 7 punti

2. Slovacchia 6 punti

3. Francia 6 punti

4. Ungheria 5 punti

5. Norvegia 3 punti

6. Cina 0 punti