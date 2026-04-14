Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classifica

Siamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Si entra ufficialmente nel vivo del torneo e per quanto riguarda la nazionale italiana arriva un match di capitale importanza, anzi forse già decisivo per quanto riguarda il prosieguo del girone. Stiamo parlando del match contro la Francia, vero e proprio spartiacque per la nostra rassegna iridata. La classifica parla chiaro: Italia al comando con 6 punti, Ungheria seconda con 5, Francia terza con 4, Slovacchia quarta con 3, quindi Norvegia e Cina ferme ancora a quota zero.

Iniziamo dal programma dell’incontro. Italia-Francia, terzo impegno della rassegna iridata, si giocherà nella giornata di domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 19.30 presso il Vasas Jégcentrum della capitale magiara. Come detto, la partita avrà un peso specifico di non poco conto. La lotta per il primo posto del raggruppamento, che garantisce la promozione in Top Division, si fa sempre più serrata, con la consapevolezza che siamo di fronte ad uno scontro da non fallire assolutamente.

Il post-Slovacchia ci lascia l’infortunio a Matilde Fantin. Per la 19enne attaccante si tratta di un trauma al ginocchio sinistro che verrà valutato nella giornata odierna. Chi, invece, ha trovato il suo primo gol in un Mondiale è Laura Fortino che fa il punto della situazione sulla formazione azzurra: “Alle Olimpiadi abbiamo sorpreso il mondo dell’hockey, arrivandoci dopo una preparazione perfetta grazie anche al lavoro dello staff. Ora sono davvero orgogliosa di dire che stiamo continuando questo lavoro, l’avvicinamento a ogni partita è perfetto e tutta la squadra crede nella possibilità di fare nuovamente la storia dell’hockey italiano. Il mio gol? Direi che conta solo per il risultato, è più importante una prestazione del genere collettiva contro una Slovacchia che ci ha messo sotto enorme pressione. Ogni volta abbiamo reagito al meglio, confermando come la forza mentale sia uno dei principali valori del gruppo”. (Fonte: FISG).

L’Italia è partita forte in questo Mondiale, ma non ha la pancia piena: “Vogliamo crescere pensando una partita alla volta, che non è solo un classico modo di dire. Video analisi, accorgimenti tattici, sono tanti i passaggi che viviamo tra un match e l’altro e tutti fondamentali. Questo grazie a una squadra che dimostra un atteggiamento perfetto e sempre pronto a imparare cosa fare per migliorare. Dal mio punto di vista sono felice, come dopo ogni vittoria, ma non ancora soddisfatta del tutto. Lo sarò a fine torneo se le cose finiranno nel modo che tutte vogliamo, anche se sappiamo che sarà durissima. Tutte le squadre qui vogliono lo stesso obiettivo, noi intanto abbiamo confermato di esserci”.