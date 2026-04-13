LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurre

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile. Dopo le splendide Olimpiadi casalinghe le azzurre vanno a caccia della promozione. Avvio incoraggiante grazie alla vittoria per 2-1 maturata ai danni della Norvegia. Appuntamento alle 12.30 con il primo ingaggio, con l’incontro che si disputerà presso il Vasas Jègcentrum di Budapest (Ungheria).

Le ragazze guidate da coach Bouchard dovranno alzare l’asticella al cospetto di una compagine ben più ostica di quella scandinava. Le azzurre cercheranno di mettere in moto una ispirata Fantin, autrice di una doppietta nella sfida d’esordio. Importante anche il contributo di Abatangelo, Fortino, Stocker e l’esperienza di capitan Mattivi. Necessari gli interventi dell’estremo difensore Fedel, mentre serviranno le assistenze e le giocate di Della Rovere, Justine Reyes e Kayla Tutino, tra le migliori ai Giochi di Milano Cortina.

Slovacchia che all’esordio ha demolito la Cina con il punteggio di 7-0. Sugli scudi Lucia Haluskova, autrice di un gol e due assist, con Julia Matejkova e e Janka Hlinkova tra le principali minacce per la difesa azzurra. Slovacchia che non ha partecipato alle recenti Olimpiadi dopo essersi fermata alla seconda fase delle qualificazioni. Nel ranking le italiane pagano appena due posizioni alle future avversarie. Si prospetta dunque un incontro equilibrato e fondamentale in vista della promozione nel gruppo Mondiale.

Italia-Slovacchia, match valido per la seconda giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile, inizierà alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!