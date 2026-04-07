Riccardo Patrese sul possibile ritiro di Max Verstappen: “La F1 non può permetterselo”

Non è stato l’avvio di stagione che Max Verstappen voleva nel Mondiale di F1. Il quattro-volte iridato sta facendo i conti con le problematiche tecniche di una Red Bull molto difficile da mettere a punto e nello stesso tempo è decisamente contrariato dalle nuove regole introdotte per questo campionato.

Macchine e power unit di nuova generazione sono state fortemente criticate da Max, dal momento che a suo avviso il ruolo del pilota sarebbe ulteriormente ridimensionato. Per questo si parla in maniera sempre più insistente di un ritiro dalla massima categoria dell’automobilismo dell’olandese. Una presa di posizione che sarebbe clamorosa.

A commentare questa situazione è stato l’ex pilota di F1, Riccardo Patrese, a una piattaforma di scommesse sportive: “Non possiamo perdere Max dalla F1 perché è il pilota che rende lo spettacolo molto migliore: la categoria non può permettersi di perderlo e i fan non possono permettersi di perdere Verstappen dallo spettacolo“, ha dichiarato.

Secondo Patrese, eventuali cambiamenti da parte della FIA potrebbero “convincere” Max: “Lui ha già tratto molta soddisfazione da ciò che ha raggiunto. Forse ora dirà: ‘Basta, ne ho abbastanza, vado a pescare’. Ha un carattere molto forte: se si arrabbia, potrebbe benissimo andarsene. Vediamo cosa propone la Federazione per migliorare la situazione: spero che abbiano le soluzioni giuste per accontentare i piloti“.