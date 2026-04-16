Rugby femminile, Michela Sillari torna in Nazionale: “Bisogna riabituarsi ai ritmi molto alti”

In vista del secondo match del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, nel quale l’Italia affronterà in trasferta a Galway l’Irlanda sabato alle ore 18.40, la notizia più bella tra le fila azzurre riguarda il rientro di Michela Sillari, assente nel primo match in Francia. Al sito federale Sillari confida quali sono le aspettative personali e di squadra per questo match.

Dopo il rientro sarà necessario prendere il ritmo: “È stato bello ritornare, ora bisogna riabituarsi ai ritmi molto alti che stiamo tenendo. Stiamo costruendo un modo di giocare molto intenso, che rispecchi la nostra identità e che sia orientato sul lungo termine, non solo per la singola partita o per questo Sei Nazioni“.

Sul match perso in Francia: “Nel primo tempo ho pensato davvero che potessimo farcela, perché le ragazze sono partite davvero bene, proponendo il tipo di gioco che vogliamo fare. Purtroppo ha fatto la differenza il non riuscire a segnare quando abbiamo avuto delle opportunità, soprattutto nei primi 20 minuti“.

La condotta di gara sarà la stessa anche in Irlanda: “Vogliamo continuare a lavorare su questo stile di gioco, poi chiaramente ci possono essere delle scelte strategiche specifiche legate alla singola partita, in funzione dell’avversario, ma l’idea è sempre quella di provare a fare la partita e imporre il nostro ritmo“.