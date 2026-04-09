Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà

Tutto pronto per l’Inferno del Nord. Tra tre giorni spazio ad una delle gare più attese di tutta la stagione, sulle pietre francesi: la Parigi-Roubaix, giunta alla sua edizione numero 123. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e tutti i tratti in pavé.

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026

Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. Dopo 150 chilometri il primo momento decisivo: prima il tratto di Haveluy – Wallers, successivamente la leggendaria Foresta di Arenberg. La corsa sarà esplosa, ma le pietre non sono ancora finite, anzi. Dopo 200 chilometri Auchy-lez-Orchies – Bersée anticipa un altro tratto a cinque stelle, quello di Mons-en-Pévèle. Se la situazione non sarà ancora definita i corridori dovranno stare attenti anche al quartultimo tratto, il Carrefour de l’Arbre. Da lì in poi gli ultimi tratti più semplici per lanciarsi verso il Velodromo.

TUTTI I SETTORI DI PAVÉ