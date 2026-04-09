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CiclismoStrada

Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà

Pubblicato

12 minuti fa

il

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar - IPA/Sport

Tutto pronto per l’Inferno del Nord. Tra tre giorni spazio ad una delle gare più attese di tutta la stagione, sulle pietre francesi: la Parigi-Roubaix, giunta alla sua edizione numero 123. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e tutti i tratti in pavé.

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026

Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. Dopo 150 chilometri il primo momento decisivo: prima il tratto di Haveluy – Wallers, successivamente la leggendaria Foresta di Arenberg. La corsa sarà esplosa, ma le pietre non sono ancora finite, anzi. Dopo 200 chilometri Auchy-lez-Orchies – Bersée anticipa un altro tratto a cinque stelle, quello di Mons-en-Pévèle. Se la situazione non sarà ancora definita i corridori dovranno stare attenti anche al quartultimo tratto, il Carrefour de l’Arbre. Da lì in poi gli ultimi tratti più semplici per lanciarsi verso il Velodromo.

TUTTI I SETTORI DI PAVÉ

# KM NOME SETTORE LUNGHEZZA DIFFICOLTÀ
30 95,8 Troisvilles – Inchy 2,2 km ***
29 102,3 Viesly – Quiévy 1,8 km ***
28 104,9 Quiévy – Fontaine au Tertre 3,7 km ****
27 111,1 Viesly – Briastre 3 km ***
26 114,9 Briastre 0,8 km ***
25 123,7 Solesmes – Haussy 0,8 km **
24 130,5 Saulzoir – Verchain-Maugré 1,2 km **
23 134,9 Verchain-Maugré – Quérénaing 1,6 km ***
22 135,5 Quérénaing – Maing 2,5 km ***
21 140,7 Maing – Monchaux-sur-Écaillon 1,6 km ***
20 153,6 Haveluy – Wallers 2,5 km ****
19 163 Trouée d’Arenberg 2,3 km *****
18 169,1 Wallers – Hélesmes 1,6 km ***
17 175,9 Hornaing – Wandignies 3,7 km ****
16 183,3 Warlaing – Brillon 2,4 km ***
15 186,8 Tilloy – Sars-et-Rosières 2,4 km ****
14 193,2 Beuvry-la-Forêt – Orchies 1,4 km ***
13 198,2 Orchies 1,7 km ***
12 204,3 Auchy-lez-Orchies – Bersée 2,7 km ****
11 209,7 Mons-en-Pévèle 3,0 km *****
10 215,7 Mérignies – Avelin 0,7 km **
9 219,1 Pont-Thibaut – Ennevelin 1,4 km ***
8 224,5 Templeuve (L’Épinette) 0,2 km *
8 225,1 Templeuve (Moulin-de-Vertain) 0,5 km **
7 231,5 Cysoing – Bourghelles 1,3 km ***
6 234 Bourghelles – Wannehain 1,1 km ***
5 238,4 Camphin-en-Pévèle 1,8 km ****
4 241,2 Carrefour de l’Arbre 2,1 km *****
3 243,5 Gruson 1,1 km **
2 250,2 Willems – Hem 1,4 km **
1 256,9 Roubaix (Espace Charles Crupelandt) 0,3 km *
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