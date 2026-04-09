Preoccupazione per Eddy Merckx: di nuovo ricoverato il “Cannibale” ed ennesima operazione in arrivo

Eddy Merckx è di nuovo alle prese con un problema di salute. Il fuoriclasse belga, infatti, è ricoverato da circa una settimana per un’infezione all’anca che non sembra dare tregua al “Cannibale” del ciclismo mondiale. Questa problematica, inoltre, non sta dando tregua al classe 1945 e, soprattutto, sembra non avere una soluzione in tempi celeri.

Non solo, come comunicato dallo stesso vincitore di cinque Tour de France, le terapie antibiotiche non stanno dando esiti positivi. Il ricovero si è reso inevitabile per l’eccessivo dolore che aveva iniziato a provare Eddy Merckx. Non solo, sembra addirittura che sarà necessaria una nuova operazione chirurgica nelle prossime ore per provare a trovare una soluzione ad un problema quanto mai complicato.

“I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e, dato che gli antibiotici non hanno grande effetto, dovrebbero operarmi di nuovo lunedì prossimo”, le parole del fuoriclasse nativo di Meensel-Kiezegem al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. “Basta con queste sciocchezze, ne ho abbastanza”!

Davvero un momento difficile per il vincitore di sette Milano-Sanremo, cinque Liegi-Bastogne-Liegi, tre Parigi-Roubaix, tre Freccia Vallone, tre Gand-Wevelgem, due Giri delle Fiandre, due Giri di Lombardia, e due Amstel Gold Race. Una situazione che si protrae addirittura da oltre un anno dopo una caduta in bici dello stesso “Cannibale” nel 2024. Una banale scivolata in concomitanza di un passaggio al livello con la sopra citata frattura all’anca. Non sono stati sufficienti ben sei interventi per risolvere la situazione.