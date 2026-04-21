Tutti i muri e le salite della Freccia Vallone: Muro di Huy decisivo, la pendenza e le percentuali metro per metro

La Freccia Vallone 2026 si disputerà mercoledì 22 aprile, come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il secondo atto del Trittico delle Ardenne si snoderà lungo un percorso ormai rodato: duecento chilometri esatti da Herstal al celeberrimo Muro di Huy, l’emblema di questo ormai iconico appuntamento in Belgio.

Il gruppo dovrà affrontare undici salite, ma il copione di questa corsa ciclistica è ormai assodato: si decide tutto sul muro di Huy, uno strappo micidiale che genera una selezione incredibile. Saranno da affrontare per tre volte la Cote d’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media), la Cote de Cherave (1300 metri all’8,1%) e appunto il Muro di Huy (1300 metri al 9,6%). Conosciamo nel dettaglio la salita simbolo della Freccia Vallone.

Nello specifico il dislivello è di 121 metri, si passa da 88 metri sul livello del mare a 209. Pendenza media del 9,6% e pendenza massima del 18,2% nei pressi del celeberrimo tornante, dove spesso si fa la differenza. I primi duecento metri sono di studio, con una pendenza del 5-6%, e la musica non cambia per i successivi trecento metri, dove si resta su quel tipo di pendenza. La prima impennata arriva dopo mezzo chilometro, dove si passa all’otto per cento e poi si fa tremendamente sul serio: 250 metri al 10-11%, 100 metri al 12-13%, poi il micidiale forcing al 17% tra i 900 e 1000 metri (nel mezzo la punta al 18,2%).

Superato il tratto più duro si continua a fare sul serio, con ben 250 metri al 14% costante, a cui seguono 50 metri al 12%. La strada spiana leggermente soltanto negli ultimi 100 metri, dove si scende al 6% prima del traguardo. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le salite della Freccia Vallone 2026.

SALITE FRECCIA VALLONE 2026

Al km 31,4: Cote De Trasenster (3300 metri al 4,8% di pendenza media)

Al km 40: Cote des Forges (1300 metri al 7,8% di pendenza media)

Al km 107,2: Cote d’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media)

Al km 120: Cote de Cherave (1300 metri all’8,1% di pendenza media)

Al km 125,6: Muro di Huy (1300 metri al 9,6% di pendenza media)

Al km 144,4: Cote d’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media)

Al km 157,2: Cote de Cherave (1300 metri all’8,1% di pendenza media)

Al km 162,8: Muro di Huy (1300 metri al 9,6% di pendenza media)

Al km 181,6: Cote d’Ereffe (2100 metri al 5% di pendenza media)

Al km 194,4: Cote de Cherave (1300 metri all’8,1% di pendenza media)

Al km 200: Muro di Huy (1300 metri al 9,6% di pendenza media)