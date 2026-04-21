La Freccia Vallone non sarà sulla Rai! Un altro taglio dopo Fiandre e Amstel: come seguire la gara in tv e streaming

La Freccia Vallone 2026 non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro: la Rai non ha acquistato i diritti per la prestigiosa classica in Belgio e dunque gli appassionati saranno obbligati a sottoscrivere un abbonamento per seguire l’evento in tempo reale. Il secondo appuntamento sulle Ardenne, in programma mercoledì 22 aprile (collocato come da tradizione tra la Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi), sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Si tratta del terzo grande evento ciclistico del mese di aprile che non godrà della diretta televisiva in chiaro, dopo il Giro delle Fiandre (la seconda Monumento della stagione si è disputata la domenica di Pasqua con la vittoria dello sloveno Tadej Pogacar) e la Amstel Gold Race (andata in scena domenica 19 aprile con il successo del belga Remco Evenepoel). Un taglio dell’offerta televisiva sul network pubblico che ha generato parecchio malumore tra gli appassionati e che è destinato a fare discutere.

Il grande ciclismo tornerà sulle reti Rai per la Liegi e poi per il Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia fino a domenica 31 maggio, quando la Corsa Rosa si concluderà a Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, gli orari della Freccia Vallone 2026.

CALENDARIO FRECCIA VALLONE 2026

Mercoledì 22 aprile

Ore 11.50 Freccia Vallone 2026, partenza

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30, per gli abbonati; Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.45, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.