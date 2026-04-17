ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a Shelton

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca, Flavio Cobolli ha rispettato i pronostici e si è imposto con un certo margine contro il ceco Vit Kopriva. 6-3 6-2 è stato lo score in favore del tennista romano, atteso ora però da un confronto particolarmente impegnativo.

Cobolli, infatti, giocherà contro il padrone di casa, Alexander Zverev. Il n.3 del mondo ha battuto col punteggio di 5-7 6-0 6-2 l’argentino Francisco Cerundolo. Una partita in cui la gestione di Sascha non è stata irreprensibile nel primo parziale. Tuttavia, dalla seconda frazione in avanti, la differenza col sudamericano è stata palpabile. Non è un caso che Cerundolo sia riuscito a conquistare appena due game dal secondo set.

Grandi attese poi nel confronto tra l’americano Ben Shelton e Joao Fonseca. Il mancino americano (n.6 del ranking) è riuscito a piegare la resistenza del talentuoso brasiliano sullo score di 6-3 3-6 6-3. Una sfida in cui la decisione nella gestione dei servizi ha fatto la differenza a vantaggio di Shelton.

Lo statunitense avrà un avversario diverso rispetto alle previsioni. Si pensava che il canadese Denis Shapovalov sarebbe riuscito a prevalere contro lo slovacco Alex Molcan. Il nordamericano, però, non si è presentato nelle sue migliori versioni e Molcan ne ha approfittato sullo score di 6-4 6-4.