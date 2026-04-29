Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver firmato un bel colpaccio contro il russo Daniil Medvedev, il tennista italiano cercherà una nuova magia contro il formidabile tedesco sulla terra rossa della capitale spagnola. In palio la qualificazione alle semifinale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra il norvegese Casper Ruud e il belga Alexander Blockx.

L’appuntamento è per giovedì 30 aprile: sarà il terzo incontro di giornata al Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Il programma sarà aperto proprio da Ruud-Blockx, a seguire (ma non prima delle ore 16.00) ci sarà spazio per la sfida tra la statunitense Baptiste e la russa Andreeva, poi in serata toccherà al nostro portacolori contro la testa di serie numero 2 del seeding.

Il 23enne romano, numero 13 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il 29enne teutonico, numero 3 del mondo. Cobolli è sotto per 2-1 nei precedenti, ma ha vinto l’ultimo testa a testa: 6-3, 6-3 nella recente semifinale del torneo ATP 500 di Monaco. I due confronti conquistati da Zverev sono datati 2025 (sedicesimi di finale del Roland Garros e quarti di finale dell’ATP 500 di Halle).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Zverev, quarto di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-ZVEREV, ATP MADRID

Giovedì 30 aprile

Terzo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 20.00 Flavio Cobolli vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Manola Santa Stadium, si giocheranno nell’ordine: Ruud-Blockx (ore 13.00) e Baptiste-Andreeva (non prima delle ore 16.00). A seguire, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.