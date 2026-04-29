Quando gioca Sinner la semifinale a Madrid? Orario e ipotesi TV8

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere il padrone di casa Rafael Jodar in due set: il numero 1 del mondo è stato messo a dura prova dalla grande promessa del tennis iberico, ma sulla lunga distanza hanno avuto la meglio la caratura tecnica e l’esperienza del fuoriclasse altoatesino, capace di chiudere i conti con il punteggio di 6-2, 7-6(0) sulla terra rossa della capitale spagnola.

Il campione in carica di Wimbledon ha strappato il servizio all’avversario in due occasioni nel primo set, mentre nella seconda frazione ha dovuto annullare delle chance al 19enne in rampa di lancio e soltanto nel tie-break è riuscito a imporsi in maniera nitida, non concedendo nemmeno un punto al rivale e meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura in questo torneo. Test superato, ora un giorno di riposo e poi una nuova sfida.

Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 1° maggio per affrontare il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka: da una parte il 21enne numero 25 del mondo, dall’altra il 24enne numero 14 del ranking ATP. Sinner ha sconfitto il transalpino nell’unico precedente (7-5, 6-2 nella semifinale di Montpellier 2023) e ha vinto i quattro testa a testa con il ceco (l’ultimo poche settimane fa, doppio 6-4 nella finale del Masters 1000 di Miami).

Venerdì 1° maggio si disputeranno entrambe le semifinali: una sarà come secondo match a partire dalle ore 13.30 (preceduta da una semifinale di doppio femminile, gli organizzatori potrebbero aggiungere un “non prima delle ore 16.00”, come accaduto nella giornata odierna per i quarti), l’altra sarà come terzo match da partire dalle ore 13.30 e non prima delle ore 20.00. Probabilmente Sinner giocherà la prima semifinale, dunque nel pomeriggio, mentre la seconda potrebbe essere riservata a chi la spunterà nei quarti di finale in programma giovedì 30 aprile (Ruud-Blockx e Cobolli-Zverev).

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Molti appassionati si staranno chiedendo se la semifinale di Sinner a Madrid potrà essere seguita gratis e in chiaro su TV8: al momento Sky non ha ancora comunicato la propria decisione. Il network detentore dei diritti potrebbe scegliere di trasmettere l’incontro sulla propria rete non a pagamento in occasione della Festa dei Lavoratori, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Ricordiamo che l’obbligo di trasmettere in chiaro semifinali e finali degli Slam e dei Masters 1000 con un italiano in campo entrerà in vigore soltanto quando scadranno gli attuali diritti tv, dunque la scelta per questa occasione è a totale discrezione di Sky, che non è tenuta a garantire la copertura in chiaro della semifinale di Sinner a Madrid.

QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE DI MADRID

Venerdì 1° maggio

Secondo match dalle ore 13.30 e (verosimilmente) non prima delle ore 16.00 – Prima semifinale

Terzo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 20.00 – Seconda semifinale

Jannik Sinner giocherà molto probabilmente la prima semifinale, ma la comunicazione ufficiale verrà diffusa giovedì 30 aprile.

PROGRAMMA SEMIFINALE SINNER A MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

SINNER IN SEMIFINALE A MADRID SU TV8?

La semifinale di Sinner a Madrid potrà essere seguita gratis e in chiaro su TV8? Al momento Sky non ha ancora comunicato la propria decisione. Il network detentore dei diritti potrebbe scegliere di trasmettere l’incontro sulla propria rete non a pagamento in occasione della Festa dei Lavoratori, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.