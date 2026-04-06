L’insolita coppia Berrettini/Vavassori piega de Minaur/Norrie e avanza in doppio a Montecarlo

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori fanno un ottimo esordio nel torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. Il due composto dal romano e dal torinese batte quello di lingua inglese composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie per 6-4 4-6 10-5, dominando il match tie-break. Dopo quest’ora e 27 minuti ci sarà ora la difficile sfida a una delle coppie più forti al mondo, quella formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Già nel terzo gioco de Minaur e Norrie trovano il break sul servizio di Vavassori, riuscendo a mostrare un’intesa di buonissimo livello. Anche la coppia azzurra, però, pian piano riesce a ingranare e sul 3-2 arriva un 30-40 che però non si trasforma in parità perché de Minaur difende bene la rete e Norrie trova un grande passante di dritto. Tre chance si ripresentano sul 4-3, e stavolta risponde bene Vavassori, sull’intervento di Norrie chiude Berrettini ed è 4-4. Qui arriva un deciding point risolto da una gran prima del romano. Il duo azzurro entra in una gran fase e, infine, riesce a portare a casa il 6-4.

Norrie non trova il deciding point a inizio secondo set, mettendo sul nastro la risposta passibile di break. Il problema, però, è che sul 2-2 i due italiani, tra doppi falli (due di Vavassori) e lob di de Minaur sul deciding point, buttano via un 40-0 e si ritrovano a dover inseguire. Un inseguimento che, però, risulta abbastanza vano, dal momento che sia l’australiano che il britannico non ne vogliono sapere di rallentare il ritmo alla battuta. In breve, arriva un 6-4 che ha il sapore di match tie-break.

I primi a prendere vantaggio sono i due azzurri, che guadagnano due volte il minibreak di vantaggio (la seconda con uno smash malamente sbagliato da Norrie). Dal 3-2 in poi, in particolare, è un autentico assolo per Berrettini e Vavassori, che arrivano ad avere cinque punti di vantaggio e altrettanti match point sul 9-4 con punti davvero di alta qualità. La chiusura arriva con uno smash di Berrettini che vale il 10-5 e il successo.

A livello numerico vale tanto un dato, che è quello del 34/41 di punti vinti con la prima da parte di Berrettini e Vavassori, perfettamente in grado di compensare il 43% con la seconda.