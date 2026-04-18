La previsione di Arthur Fils: “Rafa Jódar colpisce in modo incredibile, diventerà molto forte”

Nel circuito ATP ci si chiede chi possa inserirsi stabilmente nel confronto per il vertice tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano e quello iberico hanno indubbiamente monopolizzato la scena dal 2024 oggi, vincendo i tornei più importanti del panorama internazionale.

Questa serie di vittorie ha portato anche a interrogarsi sull’effettiva qualità della top-10 in questo momento storico. Ecco che alcuni giocatori, della nuova generazione, vogliono farsi strada e lanciare la loro candidatura. Il francese Arthur Fils, superato un brutto infortunio alla schiena, è tornato a esprimere un tennis di alto livello, migliorato nel modo di stare in campo.

Lo si è notato chiaramente nella sfida dei quarti di finale dell’ATP500 di Barcellona contro Lorenzo Musetti: “Forse ora sono meno impressionante, meno esplosivo, ma sono molto più continuo, più concentrato, servo meglio e capisco meglio il gioco”, ha raccontato, lasciando intendere di sentirsi oggi un giocatore più completo“, ha dichiarato.

In semifinale, sulla terra rossa catalana, ci sarà l’incrocio con un altro giocatore giovane che vuol far parlare di sé, emerso con prepotenza nelle ultime settimane. Si tratta dello spagnolo Rafa Jódar, presente in tabellone grazie a una wild card e impressionante per il suo modo di giocare.

“Non so cosa stia succedendo in Spagna in questo momento, ma stanno uscendo tantissimi giovani talenti. Prima Carlos (Alcaraz ndr.), e quando Carlos pensi di avere più chance, poi però arriva un giocatore come Jódar che colpisce la palla in modo incredibile. È un bravo ragazzo, credo che diventerà molto forte, ha tantissimo talento“, ha dichiarato il francese. Una sfida dunque interessante tra due che vorrebbero presentarsi ai piani alti e far valere i propri argomenti. Nell’era del “Sincaraz” c’è chi è intenzionato a farsi valere per cambiare lo spartito attuale.