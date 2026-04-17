ATP Barcellona 2026: Jodar raggiunge Fils in semifinale, l’altra è Rublev-Medjedovic

Terminata la giornata dedicata ai quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, un pezzo di storia del tennis catalano e non solo. In casa Italia finite le speranze di Lorenzo Musetti, anche se va detto che ad eliminarlo è stato un ottimo Arthur Fils: il francese, e su questo c’è da starne certi, ritornerà molto presto nei piani alti del ranking (e potrà sfruttare i sei mesi nei quali è stato praticamente assente nel 2025).

A sfidare Fils sarà Rafael Jodar, lo spagnolo che sta vedendosi arrivare addosso i riflettori dato il suo momento particolarmente felice. Non era facile la sfida con Cameron Norrie, britannico che è capacissimo di far giocar male gli avversari, ma il problema per il diciannovenne madrileno non si pone: 6-3 6-2 e semifinale arpionata.

Nella parte alta buona performance di Andrey Rublev: per il russo 6-4 6-3 nei confronti del ceco Tomas Machac (che ha occupato il posto lasciato de facto libero da Alcaraz) e guadagno della terza semifinale stagionale (finora, però, non si è mai spinto oltre).

Dall’altra parte della rete, abbastanza a sorpresa, ci sarà il serbo Hamad Medjedovic, che sta provando a riprendere la strada che porta alla top 50 sfiorata a metà 2025. Importante per lui, al di là del fatto di arrivare dalle qualificazioni, il 7-6(6) 6-2 nei confronti del portoghese Nuno Borges, che negli ultimi anni ha ben dimostrato di sapersi destreggiare abilmente sul rosso.

RISULTATI QUARTI DI FINALE ATP BARCELLONA 2026

Rublev [5]-Machac (CZE) 6-4 6-3

Medjedovic (SRB) [Q]-Borges (POR) 7-6(6) 6-2

Jodar (ESP) [WC]-Norrie (GBR) [7] 6-3 6-2

Fils (FRA) [9]-Musetti (ITA) [2] 6-3 6-4