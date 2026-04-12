La Parigi-Roubaix si vedrà in tv sulla RAI oggi? Orario, cambio di canale, streaming

È il grande giorno della Parigi-Roubaix 2026, la terza Classica Monumento della stagione, conosciuta come l’“Inferno del Nord”. Dopo l’assenza del Giro delle Fiandre dai palinsesti della tv di Stato, torna l’attenzione sulla copertura RAI: la corsa sarà infatti trasmessa in diretta, con una programmazione chiara e articolata.

La diretta televisiva inizierà su RaiSport HD alle ore 12:45 e proseguirà fino alle 14:45. A quel punto la trasmissione si sposterà su Rai 2 HD, dove si seguiranno le fasi decisive fino all’arrivo nel velodromo di Roubaix. Per chi preferisce lo streaming, la corsa sarà visibile fin dalle prime battute su Eurosport1 HD e sulle piattaforme Discovery+, HBO Max e DAZN.

Dal punto di vista tecnico, il percorso ricalca quello delle ultime edizioni: 258,3 chilometri da Compiègne a Roubaix. I primi 95 chilometri, completamente pianeggianti, saranno caratterizzati da velocità elevate. Poi inizierà la vera selezione con il primo settore in pavé da Troisvilles a Inchy.

Dopo circa 150 chilometri arriveranno i primi snodi cruciali, con Haveluy–Wallers e soprattutto la leggendaria Foresta di Arenberg, uno dei tratti più iconici e temuti. La corsa entrerà quindi nel vivo, ma le difficoltà non saranno finite: Auchy-lez-Orchies–Bersée farà da preludio al durissimo Mons-en-Pévèle. Nel finale, il Carrefour de l’Arbre rappresenterà l’ultima grande occasione per fare la differenza prima degli ultimi chilometri verso il velodromo.

Sul piano dei favoriti, Tadej Pogačar si presenta in condizioni straordinarie dopo le prestazioni tra Milano-Sanremo e Fiandre: lo sloveno sogna di completare la collezione delle Monumento, con la Roubaix unica mancante. Il principale rivale sarà Mathieu van der Poel, specialista assoluto del pavé e già vincitore più volte della corsa, pronto a inseguire un altro successo.

Tra gli outsider di lusso ci sono Wout van Aert e Mads Pedersen, entrambi perfettamente adatti a questo tipo di percorso. Attenzione anche all’Italia, che punta su Filippo Ganna: il piemontese ha caratteristiche ideali per sorprendere e inserirsi nella lotta per la vittoria.

PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile

Ore 11.05 Parigi-Roubaix, partenza (258,3 km da Compiegne a Roubaix) – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 alla ore 14.45, poi su Rai 2

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle ore 12.45 alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2 HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle ore 12.45, gratis; Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN in versione integrale.

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.