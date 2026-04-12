Sfuma l’occasione (irripetibile?) per Tadej Pogacar: niente filotto di tutte le Monumento nello stesso anno

Tadej Pogacar subisce la prima “sconfitta” stagionale e deve accontentarsi di un amaro secondo posto alla Parigi-Roubaix, eguagliando il risultato ottenuto un anno fa al debutto nell’Inferno del Nord e vedendo sfumare il sogno di vincere tutte le Monumento in programma nel 2026. Il campione del mondo ha perso davvero una grande occasione e rimanda ulteriormente l’appuntamento con il suo primo trionfo nella “Regina delle Classiche”.

Il 27enne nativo di Komenda aveva cominciato la stagione vincendo in successione Strade Bianche, Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre, dimostrando uno stato di forma spaziale e presentandosi ai nastri di partenza della corsa odierna con tutte le carte in regola per spodestare dal trono il grande rivale Mathieu Van der Poel, reduce da una leggendaria tripletta (dal 2023 al 2025) alla Roubaix.

Pogacar, come molti altri big, ha fronteggiato diverse avversità subendo tre forature e perdendo del tempo prezioso ma soprattutto spendendo tante energie per rientrare sul gruppo di testa. Un dispendio energetico che è costato caro al fuoriclasse sloveno, incapace di staccare Wout Van Aert nei vari tratti in pavé e costretto ad alzare bandiera bianca nella volata decisiva al Velodromo.

Tadej, in caso di vittoria, sarebbe diventato il primo corridore della storia ad aggiudicarsi cinque Monumento nel giro di 365 giorni (dalla Liegi 2025 alla Parigi-Roubaix 2026) e avrebbe prenotato un inedito filotto nel 2026, considerando il suo status di strafavorito sia alla Liegi-Bastogne-Liegi che al Lombardia. Dopo aver sfatato recentemente il tabù della Sanremo, la stella dell’UAE Emirates dovrà attendere come minimo il 2027 per prendersi l’Inferno del Nord e chiudere il cerchio nelle classiche più prestigiose al mondo.