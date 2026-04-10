I settori in pavé della Parigi-Roubaix 2026 e tutte le stellette di difficoltà: 54,8 km per entrare nel mito

Il pavé è l’essenza della Parigi-Roubaix, le pietre che animano l’Inferno del Nord, l’iconicità per eccellenza di una delle corse più mitologiche del ciclismo. L’appuntamento con la 123ma edizione della terza Classica Monumento della stagione è per domenica 12 aprile, quando gli atleti dovranno mettersi alla prova in ben trenta settori di pavé tra la partenza di Compiegne e l’arrivo nel leggendario Velodromo al nord della Francia.

Gli organizzatori di ASO (gli stessi del Tour de France) hanno rivelato le stellette di difficoltà di tutti i tratti sterrati posti lungo i 258,3 chilometri che il gruppo dovrà affrontare tra la località alle porte della capitale francesi e l’André-Pétrieux. Si parla di un totale di 54,8 km in pavé, il primo sarà posto a Troisvilles (dopo aver già affrontato 95,8 chilometri su asfalto).

I settori a cinque stelle sono i consueti tre: l’affascinante Foresta di Aremberg (primo vero spartiacque della corsa, al km 163), l’esigente Mons-en-Pévèle (km 209,7 km) e il spesso decisivo Carrefour de l’Arbre (km 241,2 km). Anttezione anche ai quattro stelle di Auchy-lez-Orchies à Bersée (subito prima di Mons-en-Pévèle) e Camphin-en-Pévèle (prima del Carrefour de l’Arbre), senza dimenticarsi di Horaning e Tilloy dopo l’uscita dalla Foresta.

SETTORI PAVÉ PARIGI-ROUBAIX 2026

30 : Troisvilles à Inchy (km 95,8 – 2,2 km) ***

29 : Viesly à Quiévy (km 102,3 – 1,8 km) ***

28 : Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 – 3,7 km) ****

27 : Viesly à Briastre (km 111,1 – 3 km) ***

26 : Briastre (km 114,9 – 0,8 km) ***

25 : Solesmes à Haussy (km 123,7 – 0,8 km) **

24 : Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,5 – 1,2 km) **

23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 – 1,6 km) ***

22 : Quérénaing à Maing (km 137,5 – 2,5 km) ***

21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 140,7 – 1,6 km) ***

20 : Haveluy à Wallers (km 153,6 – 2,5 km) ****

19 : Trouée d’Arenberg (km 163 – 2,3 km) *****

18 : Wallers à Hélesmes (km 169,1 – 1,6 km) ***

17 : Hornaing à Wandignies (km 175,9 – 3,7 km) ****

16 : Warlaing à Brillon (km 183,3 – 2,4 km) ***

15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 186,8 – 2,4 km) ****

14 : Beuvry à Orchies (km 193,2 – 1,4 km) ***

13 : Orchies (km 198,2 – 1,7 km) ***

12 : Auchy-lez-Orchies à Bersée (km 204,3 – 2,7 km) ****

11 : Mons-en-Pévèle (km 209,7 – 3 km) *****

10 : Mérignies à Avelin (km 215,7 – 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 219,1 – 1,4 km) ***

8 : Templeuve – L’Epinette (km 224,5 – 0,2 km) *

8 : Templeuve – Moulin-de-Vertain (km 225,1 – 0,5 km) **

7 : Cysoing à Bourghelles (km 231,5 – 1,3 km) ***

6 : Bourghelles à Wannehain (km 234 – 1,1 km) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (km 238,4 – 1,8 km) ****

4 : Carrefour de l’Arbre (km 241,2 – 2,1 km) *****

3 : Gruson (km 243,5 – 1,1 km) **

2 : Willems à Hem (km 250,2 – 1,4 km) **

1 : Roubaix (km 256,9 – 0,3 km) *