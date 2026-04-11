La finale di Sinner si vedrà su TV8 a Montecarlo? Orario, avversario, streaming

Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4 e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00). Il tennista italiano ha sconfitto il tedesco per la terza volta consecutiva nelle semifinali di tornei di questa caratura (era già successo a Indian Wells e a Miami nel mese di marzo, dove il fuoriclasse altoatesino alzò al cielo il trofeo) e si è così guadagnato la possibilità di battagliare per il titolo sulla terra rossa del Principato.

Prosegue l’eccellente momento di forma del 24enne, che dopo aver dettato legge sul cemento statunitense e aver firmato il Sunshine Double è riuscito a farsi largo anche sul mattone tritato e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot: Jannik Sinner scenderà in campo contro il grande rivale per contendergli lo status di numero 1 del mondo oppure incrocerà il padrone di casa, con la sicurezza di essere già balzato in testa al ranking ATP?

Tutti gli appassionati potranno gustarsi la finale del Masters 1000 di Montecarlo in diretta tv, gratis e in chiaro su TV8: non saranno necessari abbonamenti per vedere Jannik Sinner nell’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato. Dopo la differita della semifinale, la partita che metterà in palio il trofeo potrà essere seguita in tempo reale senza la necessità di un abbonamento. Questa è la decisione di Sky, che detiene i diritti televisivi e manderà in onda la partita anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del Masters 1000 di Montecarlo con la presenza di Jannik Sinner. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203); diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP MONTECARLO

Domenica 12 aprile

Ore 15.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz / Valentin Vacherot – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE ATP MONTECARLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.