Sinner perde il fazzoletto contro Zverev! Il punteggio esatto e cosa prevede il regolamento

Episodio curioso nel corso della prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sul campo Ranieri III, il numero 2 del mondo prova a mettere sotto pressione l’avversario, trovandosi in vantaggio nel primo set.

Dopo aver ottenuto il break nel game d’apertura grazie ad alcune brillanti accelerazioni, il pusterese ha confermato lo strappo iniziale, gestendo con autorevolezza il proprio turno di battuta. Sul punteggio di 2-0 in favore di Sinner e 15-30 sul servizio Zverev, lo scambio è stato interrotto a causa della caduta di un oggetto dalla tasca dell’azzurro, nello specifico un fazzoletto.

Sinner si è scusato con l’avversario e il punto è stato rigiocato. Ma cosa prevede il regolamento in questi casi? Nel tennis, se un oggetto (come una pallina o un fazzoletto) cade accidentalmente dalla tasca di un giocatore durante lo scambio, la regola generale è la seguente:

Prima volta: l’arbitro interrompe immediatamente il gioco e chiama un “let”, disponendo la ripetizione del punto. La caduta dell’oggetto è infatti considerata una distrazione involontaria.

Dalla seconda volta in poi: se lo stesso giocatore perde nuovamente un oggetto durante il match, perde automaticamente il punto. In questo caso viene applicata la regola dell’ostacolo (“hindrance”), ritenuto intenzionale o dovuto a negligenza.

Eccezione importante: se l’oggetto cade ma l’avversario realizza un colpo vincente prima che l’arbitro possa chiamare il “let”, il punto viene generalmente assegnato all’avversario.