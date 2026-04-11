Joao Fonseca fa autocritica: “Avrei dovuto fare meglio nei punti importanti contro Zverev”

Joao Fonseca si è giocato le proprie opportunità ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. A 19 anni, il brasiliano si è spinto per la prima volta così avanti in un evento di questo genere, potendosi confrontare col n.3 del mondo, Alexander Zverev. Dopo aver giocato contro Jannik Sinner a Indian Wells e lo spagnolo Carlos Alcaraz a Miami, mancava il tedesco per completare il trio dei primi tre del ranking ATP.

Da questo punto di vista, Fonseca ha potuto testarsi e comprendere quale sia il suo attuale livello di gioco, rapportato ai top di questo periodo. Il riscontro sulla terra rossa monegasca è stato positivo nella misura in cui il sudamericano è stato in grado di reagire alle avversità e di mettere in difficoltà il suo più esperto rivale. Una partita che si risolta in tre set e vinta da Zverev col punteggio di 7-5 6-7 (3) 6-3.

“In quei momenti sono i piccoli dettagli che contano. Sono contento di come ho giocato, ma non di come ho gestito i punti importanti“, ha ammesso il ragazzo di Rio de Janeiro ai microfoni di ESPN Brasil. “Avrei potuto e dovuto fare meglio“, ha aggiunto, consapevole che la differenza con i grandi non sta sempre nei colpi fisici, ma nella mentalità. L’esperienza, in questo senso, gioca un ruolo decisivo.

Al di là del tennis in sé, Fonseca ha sottolineato un elemento meno ovvio ma altrettanto cruciale: il linguaggio del corpo. “Non mostrare di essere a disagio, tieni la testa alta e continua”, ha spiegato. Ci sono però, come detto, degli elementi confortanti nella prestazione in questa settimana monegasca: “È stato un ottimo torneo, ho giocato bene“, ha affermato, sottolineando il suo livello di gioco e le sensazioni provate in campo.

“Ci sono piccole cose da migliorare, ma nel complesso è stato positivo. La prossima volta cercherò di migliorare quegli aspetti“, ha detto, guardando già avanti.