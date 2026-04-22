Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario

Prima giornata di incontri nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid Open. Archiviato il capitolo qualificazioni, il quadro è ormai definito. Alla Caja Mágica si conferma una consuetudine ormai radicata: rinunce e forfait. Una tendenza che difficilmente farà piacere a Feliciano López, direttore del torneo, ma l’incastro nel calendario resta un limite strutturale per l’evento spagnolo, anche alla luce di condizioni di gioco molto diverse rispetto a quelle del Roland Garros, vero obiettivo della stagione sulla terra battuta.

Saranno quattro gli italiani impegnati in campo. Matteo Berrettini ha dovuto rivedere i propri piani nella preparazione al debutto: inizialmente avrebbe dovuto affrontare il belga Raphaël Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo per problemi fisici ha imposto un cambio di avversario.

Berrettini sfiderà il qualificato Dino Prižmić, giocatore in crescita e da non sottovalutare: attuale numero 87 del ranking mondiale, arriva dalla finale del Challenger di Monza, persa – ironia della sorte – proprio contro Collignon. Nato nel 2005 a Spalato, Prižmić è un profilo seguito da tempo, frenato però da diversi infortuni che ne hanno rallentato l’ascesa. Non sarà, dunque, un esordio banale per l’azzurro.

Per quanto riguarda gli altri italiani, il campo 6 si trasformerà in una sorta di “Little Italy”. Mattia Bellucci affronterà il bosniaco Damir Džumhur in una sfida che richiama il precedente dello scorso anno, segnato da tensioni, in particolare al momento della stretta di mano. Lorenzo Sonego se la vedrà invece con il serbo Dušan Lajović, proveniente dalle qualificazioni, con l’obiettivo di ritrovare buone sensazioni. Infine, Federico Cinà, in tabellone grazie a una wild card, proverà a replicare quanto fatto nel 2025, quando centrò la sua prima vittoria nel 1000 madrileno, opposto al danese Elmer Møller.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, che esordirà venerdì 24 aprile, il confronto tra i due francesi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet darà indicazioni sul primo avversario in Spagna del n.1 del mondo. Il vincitore, infatti, sarà il rivale dell’altoatesino.

ATP MADRID 2026 OGGI

Mercoledì 22 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Zeynep Sonmez TUR vs Carlota Martinez Cirez ESP

Dino Prizmic CRO vs Matteo Berrettini ITA (non prima delle 13:30)

Roberto Bautista Agut ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG

Karolina Pliskova CZE vs Sinja Kraus AUT (non prima delle 17:00)

Rafael Jodar ESP vs Jesper de Jong NED

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Zizou Bergs BEL vs Marin Cilic CRO

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Alexandra Eala PHI Non prima 13:00

Talia Gibson AUS vs Emiliana Arango COL

Jaime Faria POR vs Hubert Hurkacz POL

Taylor Townsend USA vs Katie Boulter GBR

Stadium 3 – ore 11:00

Shuai Zhang CHN vs Eva Lys GER

Daria Snigur UKR vs Daria Kasatkina AUS Non prima 11:30

Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE

Tomas Machac CZE vs Francisco Comesana ARG

Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Royer FRA

Court 4 – ore 11:00

Zhizhen Zhang CHN vs Vit Kopriva CZE

Ignacio Buse PER vs Adrian Mannarino FRA

Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER

Nikoloz Basilashvili GEO vs Sebastian Ofner AUT

Benjamin Bonzi FRA vs Titouan Droguet FRA

Court 6 – ore 11:00

Jenson Brooksby USA vs Emilio Nava USA

Damir Dzumhur BIH vs Mattia Bellucci ITA

Lorenzo Sonego ITA vs Dusan Lajovic SRB

Elmer Moller DEN vs Federico Cinà ITA

Court 7 – ore 11:00

Panna Udvardy HUN vs Kimberly Birrell AUS

Dalma Galfi HUN vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 13:00

Janice Tjen INA vs Alina Charaeva RUS

Oleksandra Oliynykova UKR vs Simona Waltert SUI

Elvina Kalieva USA vs Katerina Siniakova CZE

Court 8 – ore 13:30

Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Anhelina Kalinina UKR vs Kamilla Rakhimova UZB

Oksana Selekhmeteva RUS vs Leolia Jeanjean FRA

Elsa Jacquemot FRA vs Tyra Caterina Grant ITA