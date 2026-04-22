Matteo Berrettini scivola fuori dalla top100 nel ranking ATP. Ma la presenza al Roland Garros è garantita

Matteo Berrettini è stato sconfitto all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Madrid dal qualificato croato Dino Prizmic: l’azzurro lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno, e per questo motivo dovrà scartare 50 punti nel ranking ATP lunedì 4 maggio, al termine del torneo iberico.

L’azzurro, che nel ranking rilasciato lunedì scorso si attestava al 92° posto a quota 650 punti, a Madrid, dunque, è scivolato a 610, avendo ricevuto 10 punti per la partecipazione al torneo, quota che al momento vale la 100ma posizione in classifica, con una perdita virtuale di 8 piazze.

Il romano, però, rischia di uscire dai primi 100: non ci sono pericoli, però, per la partecipazione dell’azzurro ai prossimi tornei: sono già state pubblicate le entry list di Roma e del Roland Garros, tornei nei quali Berrettini sarà al via nel tabellone principale.