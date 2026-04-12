Italia-Ungheria oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

La seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, domenica 12 aprile, si chiuderà con il Settebello che, nel terzo ed ultimo turno del Gruppo C, affronterà l’Ungheria.

La sfida tra azzurri e magiari sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.00 italiane: le due squadre hanno vinto i rispettivi gironi nella prima fase, ma nel secondo il Settebello è a quota 3, mentre l’Ungheria è ancora al palo.

Per il match tra Settebello ed Ungheria della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Domenica 12 aprile

Ore 14.00 italiane: Italia-Ungheria – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.