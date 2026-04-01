Oggi mercoledì 1° marzo (ore 22.00) l’Italia affronterà il Giappone ai Mondiali 2026 di curling maschile: gli azzurri saranno impegnati nuovamente sul ghiaccio di Ogden (USA) e dovranno fare i conti con l’insidiosa compagine asiatica in uno scontro di fondamentale importanza per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di questa rassegna iridata. Un successo permetterebbe agli azzurri di sognare l’approdo ai playoff, obiettivo che si è acceso dopo un ottimo avvio di torneo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI CURLING DALLE 22.00

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini dovranno vedersela con il quartetto teutonico guidato da Tsuyoshi Yamaguchi, che ha dimostrato a più riprese di poter creare diversi grattacapi a tutti gli avversari e che cercherà di mettere il bastone tra le ruote anche alla nostra Nazionale. Ricordiamo che le prime due classificate del round robin si qualificano direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista una diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Ogden sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE MONDIALI CURLING OGGI

Mercoledì 1° marzo

Ore 22.00 Italia vs Giappone

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.