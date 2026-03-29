L’Italia assapora il bis ai Mondiali di curling! Spiller e compagni battono la Germania con una stoccata, in lotta per i playoff

L’Italia ha sconfitto la Germania con il punteggio di 7-5 e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): dopo aver regolato la Cina, gli azzurri si sono replicati contro gli insidiosi tedeschi e hanno così inanellato il secondo successo in questa rassegna iridata, utile per issarsi al quarto posto nella classifica alla pari con Germania, Giappone, Scozia, Corea del Sud (bilancio in parità, 2-2) dietro a Svezia (4-0), Svizzera (3-0) e Canada (2-1).

L’affermazione odierna ha un peso specifico enorme per la nostra Nazionale, che si rilancia prepotentemente nel round robin e si butta con carattere nella lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

Il giovane skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini si sono rivelati impeccabili nella fase calde dell’incontro, mettendo a segno due punti nell’ottavo end e altri due nel decimo parziale, utili per spezzare la parità e regalarsi un’affermazione dal peso specifico significativo. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 03.00 italiane per affrontare l’imbattuta Svizzera, poi lunedì 30 marzo (ore 22.00) è previsto l’incrocio con la Scozia.

LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA

L’Italia ha incominciato la partita in maniera strabiliante, rubando la mano per due volte consecutive: due punti nel primo end e una marcatura nel secondo parziale per issarsi sul 3-0. La Germania ha risposto con la stessa identica moneta, strappando l’hammer con i medesimi riscontri in termini di stone in casa e pareggiando i conti al termine della quarta frazione (3-3).

Stefano Spiller e compagni hanno optato per due mani nulle consecutive a cavallo dell’intervallo (3-3), costruendo poi un’occasione per mettere la testa avanti nel settimo end. In un momento importante i tiri conclusivi non sono stati impeccabili e i tedeschi hanno rubato una mano da un punto, ma gli azzurri hanno reagito e hanno marcato i due punti che sono valsi il sorpasso all’ottavo end (5-4).

Si entra nella fase decisiva dell’incontro, il quartetto tricolore è bravo a costringere i teutonici a marcare un solo punto nel nono parziale e si arriva così all’ultimo end in parità (5-5), ma con l’Italia ad avere il vantaggio dell’ultimo giro.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svezia vs Giappone 7-3

Italia vs Germania 7-5

Corea del Sud vs Cechia 7-6, extra-end

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Svizzera 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Canada 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Germania 2 vittorie (4 partite disputate)

4. Italia 2 vittorie (4 partite disputate)

4. Giappone 2 vittorie (4 partite disputate)

4. Scozia 2 vittorie (4 partite disputate)

4. Corea del Sud 2 vittorie (4 partite disputate)

9. Cina 1 vittoria (3 partite disputate)

9. Polonia 1 vittoria (3 partite disputate)

9. USA 1 vittoria (3 partite disputate)

12. Cechia 1 vittoria (4 partite disputate)

13. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)