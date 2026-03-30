La giovane Italia di Spiller travolge la Svizzera e sogna i playoff ai Mondiali di curling!

Colpo grosso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. Gli azzurri nella notte si sono infatti imposti in sette end contro la Svizzera, imbattuta fino a questo momento, incasellando il terzo successo consecutivo e lanciandosi verso i play-off.

Un’impresa emozionante quella condotta dalla formazione guidata dal giovanissimo skip Stefano Spiller. I nostri ragazzi nello specifico sono risultati particolarmente bravi nell’impantanare il gioco degli avversari, alzando le barricate in ogni end e concedendo solo un punto a metà partita.

Il team tricolore, con il martello in mano, sblocca il tabellino solo al terzo round, dopo i due primi turni terminati con un nulla di fatto, mettendo a referto due sigilli e rubando una mano in quello successivo, portando il parziale sul 3-0.

Dopo aver concesso come anticipato un solo punto nella quinta ripresa e aver tenuto il punteggio fermo nella sesta, Spiller e Co hanno trovato la manovra d’azione perfetta al settimo end, segnando ben quattro timbri e costringendo alla resa gli elvetici per il risultato finale di 1-7.

In virtù di quanto successo l’Italia occupa il quinto posto del Round Robin con tre vittorie e due sconfitte. Nelle prossime ore sono in programma le sfide contro la Scozia e la Corea del Sud.