Curling, l’Italia ribalta la Cina e firma la prima vittoria ai Mondiali: Spiller sorride tra i grandi

L’Italia ha sconfitto la Cina per 7-4 e ha conquistato la prima vittoria ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). Dopo aver perso contro il Canada in una partita lampo e contro la Svezia di Niklas Edin combattendo per otto end, gli azzurri si sono imposti contro la formazione asiatica grazie a un bel ribaltone nel finale e si sono meritati un successo fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La nostra Nazionale ha agganciato Cina, Cechia, Corea del Sud, Polonia, USA al settimo posto con il bilancio di una vittoria e due sconfitte, alle spalle di Svizzera (3-0), Svezia (3-0), Canada (2-1), Germania (2-1), Giappone (2-1), Scozia (2-2). Il quartetto tricolore è pienamente in corsa per superare il turno: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

Il giovane skip Stefano Spiller ha festeggiato la sua prima affermazione tra i grandi: dopo aver illuminato ai Mondiali juniores (oro lo scorso anno e argento poche settimane fa), il 20enne ha sorriso anche a livello assoluto, confermando il suo bel talento. Al suo fianco hanno festeggiato il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini, la riserva Mattia Giovanella. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 17.00 per incrociare la Germania in uno scontro diretto cruciale per il passaggio del turno.

CRONACA ITALIA-CINA MONDIALI CURLING

L’Italia inizia la partita con il vantaggio del martello e mette a segno due punti nel primo end, ma la Cina replica prontamente nella seconda frazione e pareggia i conti (2-2). Gli azzurri optano per una mano nulla nel terzo parziale e poi assistiamo a un botta e risposta da un punto a testa, che sancisce la perfetta parità all’intervallo (3-3).

Al ritorno sul ghiaccio, Stefano Spiller e compagni scelgono di giocare una mano nulla, ma nel settimo end la Cina costruisce un bel castello di gioco e riesce a strappare la mano, issandosi sul 4-3. In quel momento il quartetto tricolore alza i giri del motore, mette a segno tre punti nell’ottavo end, si issa sul 6-4, poi ruba la mano successiva e chiude i conti in maniera brillante.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Cina 7-4

Polonia vs Germania 11-4

Svizzera vs Giappone 8-3

Scozia vs USA 6-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING 2026

1. Svizzera 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Svezia 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Canada 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Germania 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Giappone 2 vittorie (3 partite disputate)

6. Scozia 2 vittorie (4 partite disputate)

7. Cina 1 vittoria (3 partite disputate)

7. Cechia 1 vittoria (3 partite disputate)

7. Italia 1 vittoria (3 partite disputate)

7. Corea del Sud 1 vittoria (3 partite disputate)

7. Polonia 1 vittoria (3 partite disputate)

7. USA 1 vittoria (3 partite disputate)

13. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)