LIVE Italia-Giappone 6-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Spiller già qualificato per i playoff! E ora sogna la semifinale diretta…

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0.58: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte!

0.55. Giornata di domani molto importante per gli azzurri che affronteranno USA e Norvegia con l’obiettivo di salire ancora in classifica. Ora sono quinti già con la certezza di giocare i playoff.

0.52: E’ stata una vera partita a scacchi quella tra Italia e Giappone. Bravi gli azzurri a non farsi impressionare dopo la mano persa nel quinto end. Bravi a risollevarsi, a prendere il punto quando era necessario e a concedere pochissimo ai rivali. UN SUCCESSO CHE FRUTTA L’ACCESSO MATEMATICO AI PLAYOFF PER L’ITALIA!

0.50. BRAVISSIMO SPILLER! Ci voleva sangue freddo in questo ultimo end e il giovane azzurro lo ha avuto! Arriva la settima vittoria per l’Italia, che avvicina gli azzurri ai play-off. 6-4 e applausi per la squadra italiana

0.48: Bravo Spiller a trovare la bocciata che lascia una stone azzurra a punto senza guardia quando mancano due tiri alla fine del match

0.44. Sempre bocciata e contro bocciata sulla guardia. Sempre un punto azzurro quando mancano gli ultimi 4 tiri

0.40: Sempre una stone azzurra a punto dopo 8 tiri dell’ultimo end. Il Giappone piazza la guardia e l’Italia la toglie

0.39: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end

0.36: Ben giocata l’ultima stone dai giapponesi ma la struttura azzurra non crolla e concede un solo punto ai nipponici. Situazione ottimale per gli azzurri: 5-4 a loro favore e mano a disposizione nell’ultimo end

0.30: Due stone azzurre a punto (ma ce ne sono cinque nella casa) quando mancano 4 tiri alla fine del nono end. Ci sono anche tre stone giapponesi. Spiller potrebbe tentare la bocciata per evitare che si ribalti la situazione

0.21: Sono addirittura tre le stone azzurre a punto, tutte posizionate al centro della casa, dopo 8 tiri del penultimo end. Urge una guardia

0.18: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del nono end, guardie a destra per il Giappone

0.15: MANO RUBATA DAGLI AZZURRI! Bravo Spiller a piazzare a che la seconda stone a punto, ai giapponesi riesce una sola bocciata ma non è abbastanza per allontanare anche l’altra stone italiana e dunque 5-3 Italia

0.08: Una stone azzurra a punto ma tre stone giapponesi vicinissime. Situazione pericolosa quando mancano 4 tiri alla fine dell’ottavo end

0.06: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 6 tiri dell’ottavo end. Momento decisivo dell’incontro con tante stone nella casa

0.00: Molto traffico nella casa. Stone azzurra a punto dopo 6 tiri dell’ottavo end

23.54: Non riesce a decollare la squadra azzurra. Arriva un solo punto nel settimo end. Tornano in vantaggio gli italiani ma ora il cerchio si stringe. 4-3

23.49: Giapponesi molto precisi nelle bocciate, ci sono 2 stone nipponiche a punto prima degli ultimi 4 tiri

23.45. Sono due le stone azzurre a punto dopo 8 tiri del settimo end. Non impossibile la doppia bocciata per i nipponici

23.42. Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo end

23.37: Con tre stone azzurre nella casa il Giappone è costretto a prendersi il punto e pareggia il conto: 3-3 dopo sei end

23.34: Due stone azzurre a punto, nella parte bassa e nella parte alta della casa quando mancano 3 tiri alla fine dell’end

23.27: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del sesto end. Sono tre le stone italiane nella casa

23.23. Punto azzurro dopo 4 tiri del sesto end

23.14: L’Italia è costretta a prendere il punto e torna in vantaggio ma i giaponesi stanno imbrigliando il gioco azzurro

23.10: Una stone giapponese a punto quando mancano 6 tiri alla fine del quinto end

23.05: Stone azzurra a punto ma con due stone giapponesi molto vicine dopo 6 tiri del quinto end

22,59: Sbaglia un tiro non difficile l’azzurro Spiller che va corto e non riesce a bocciare la stone giapponese a punto. Mano rubata dai nipponici e 2-2. Piccolo passaggio a vuoto degli azzurri, ancora rimediabile

22.54: Una stone azzurra a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end, c’è una stone giapponese nella casa dalla parte opposta

22.50: Una stone giapponese a punto dopo 6 tiri del quarto end ma con una stone azzurra dalla parte opposta della casa

22.44. Si salva per il rotto della cuffia, per pochi centimetri, il Giappone che mette a segno il primo punto del match. bene gli azzurri che non hanno lasciato altre possibilità ai nipponici

22.41. Una stone italiana a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del terzo end

22.36: Doppio punto azzurro sulla parte destra della casa dopo 8 tiri del terzo end

22.30: La bocciata di Spiller regala i primi duie punti alla squadra azzurra. Bravi gli italiani a blindare la seconda stone a punto, poco coraggioso Yamaguchi nell’ultimo tiro

22.26: Ci sono due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri del secondo end

22.19: Una stone giapponese a punto dopo 4 tiri del secondo end

22.15: Primo end annullato

22.12: Una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

22.08: Una stone giapponese a punto dopo 6 tiri del primo end

2158: Mano per l’Italia, sta per iniziare il match

21.55: Il quartetto asiatico è guidato da Tsuyoshi Yamaguchi, affiancato dal giovane Riku Yanagisawa, da Takeru Yamamoto e da Satoshi Koizumi. Si tratta di un mix tra esperienza e freschezza, con atleti abituati a giocare insieme e capaci di esprimere un curling dinamico, aggressivo e tecnico, soprattutto nelle prime fasi degli end.

21.52: La sfida contro il Giappone assume un peso specifico molto elevato anche per la situazione di classifica degli avversari. La formazione nipponica occupa infatti le posizioni di rincalzo con due vittorie e cinque sconfitte, ma ha dimostrato di poter essere pericolosa e imprevedibile, soprattutto quando riesce a imporre ritmo e precisione nella costruzione degli end. I giapponesi hanno alternato prestazioni convincenti a passaggi più difficili, ma restano una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

21.49: Il successo contro la Cina ha rappresentato il primo punto di svolta, ma è stata soprattutto la solidità mostrata nelle gare successive a dare nuove certezze a un gruppo rinnovato. La guida del giovane Stefano Spiller, chiamato a raccogliere l’eredità di Joel Retornaz, si sta rivelando efficace, mentre l’esperienza di Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini continua a garantire equilibrio, precisione e gestione dei momenti chiave.

21.46: Dopo nove sessioni, la classifica conferma un equilibrio marcato alle spalle delle prime della classe. L’Italia si trova nel gruppo delle squadre in piena lotta per le posizioni che valgono l’accesso alla fase a eliminazione diretta, con un bilancio che certifica un percorso in crescita costante. Dopo un avvio complicato, segnato dalle sconfitte contro Canada e Svezia, il quartetto tricolore ha saputo reagire con carattere, trovando continuità di rendimento e risultati pesanti che hanno rilanciato le ambizioni.

21.43: L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden per uno snodo fondamentale del proprio Mondiale. Nella notte tra mercoledì 1 aprile e giovedì (ore 22.00 italiane), gli azzurri affrontano il Giappone nel decimo incontro del round robin, una sfida che può incidere in maniera decisiva sulla corsa ai playoff.

21.40: Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del decimo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Giappone.

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE del decimo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Giappone. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden per uno snodo fondamentale del proprio Mondiale. Nella notte tra mercoledì 1 aprile e giovedì (ore 22.00 italiane), gli azzurri affrontano il Giappone nel decimo incontro del round robin, una sfida che può incidere in maniera decisiva sulla corsa ai playoff.

Dopo nove sessioni, la classifica conferma un equilibrio marcato alle spalle delle prime della classe. L’Italia si trova nel gruppo delle squadre in piena lotta per le posizioni che valgono l’accesso alla fase a eliminazione diretta, con un bilancio che certifica un percorso in crescita costante. Dopo un avvio complicato, segnato dalle sconfitte contro Canada e Svezia, il quartetto tricolore ha saputo reagire con carattere, trovando continuità di rendimento e risultati pesanti che hanno rilanciato le ambizioni.

Il successo contro la Cina ha rappresentato il primo punto di svolta, ma è stata soprattutto la solidità mostrata nelle gare successive a dare nuove certezze a un gruppo rinnovato. La guida del giovane Stefano Spiller, chiamato a raccogliere l’eredità di Joel Retornaz, si sta rivelando efficace, mentre l’esperienza di Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini continua a garantire equilibrio, precisione e gestione dei momenti chiave.

La sfida contro il Giappone assume un peso specifico molto elevato anche per la situazione di classifica degli avversari. La formazione nipponica occupa infatti le posizioni di rincalzo con due vittorie e cinque sconfitte, ma ha dimostrato di poter essere pericolosa e imprevedibile, soprattutto quando riesce a imporre ritmo e precisione nella costruzione degli end. I giapponesi hanno alternato prestazioni convincenti a passaggi più difficili, ma restano una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Il quartetto asiatico è guidato da Tsuyoshi Yamaguchi, affiancato dal giovane Riku Yanagisawa, da Takeru Yamamoto e da Satoshi Koizumi. Si tratta di un mix tra esperienza e freschezza, con atleti abituati a giocare insieme e capaci di esprimere un curling dinamico, aggressivo e tecnico, soprattutto nelle prime fasi degli end.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del decimo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Giappone: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.