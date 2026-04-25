Italia dominante nella Semaine Olympique a Hyeres! Trionfano le emergenti Giunchiglia/Schio e Ugolini/Giubilei

Si chiude con un bilancio trionfale per i colori azzurri la 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica). Dopo i tre podi collezionati ieri (vittoria di Marta Maggetti oltre ai secondi posti di Federico Alan Pilloni e Riccardo Pianosi) tra iQFoil e Formula Kite, l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista anche nell’ultima giornata dell’evento ottenendo altri due successi e diversi piazzamenti di prestigio nella baia di Hyeres.

Al termine di un appassionante testa a testa sono gli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a trionfare nel Nacra 17 davanti agli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco, che hanno perso il confronto diretto in entrambe le regate finali (due volte sesti, con gli italiani terzi e poi quarti) vedendo evaporare i due punti di vantaggio che avevano accumulato nella fase di qualificazione e dovendosi accontentare di una comunque soddisfacente piazza d’onore.

La vela tricolore ha sfiorato addirittura un doppio podio nella classe del catamarano misto foiling, ma purtroppo l’esaltante rimonta dei bi-campioni olimpici Ruggero Tita/Caterina Banti (oltremodo penalizzati da un doppio passo falso causato da una rottura nella giornata di giovedì) si è esaurita ad un solo punto dal terzo posto occupato dai francesi Mourniac/Retornaz, che hanno rischiato di buttare via la top3 con un decimo posto nella seconda regata di Finale risultato però sufficiente in seguito alla settima piazza di Tita/Banti (vincitori della prima Finale proprio davanti ai transalpini).

Il secondo sigillo della mattinata è arrivato per l’Italia nel doppio femminile 49erFX con le emergenti siciliane Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, che hanno dettato legge nel momento clou della settimana imponendosi in entrambe le prove della Medal Series e completando l’opera con un ampio margine di 15 punti nei confronti delle australiane Harding/Wilmot. Un risultato sicuramente positivo per la coppia azzurra, che va però contestualizzato alla luce dell’assenza di tanti tra gli equipaggi più competitivi al mondo.

Niente podio ma comunque segnali incoraggianti in prospettiva anche nel 470 misto, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (decimi e primi nelle due regate di Medal Series) alla fine quarti a -2 dalla terza piazza dei francesi Pacaud/De Gennes mentre Elena Berta/Giulio Calabrò non sono andati oltre l’ottava moneta nella competizione vinta con merito dagli spagnoli Xammar Hernandez/Cardona Alcantara davanti ai britannici Wrigley/Harris.

Discorso simile nel doppio maschile 49er, dove i giovani romagnoli Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni hanno effettuato un ulteriore step nel loro percorso di crescita chiudendo la Settimana Olimpica Francese al settimo posto assoluto (a -1 dalla top5) con anche la soddisfazione di arrivare secondi nell’ultima regata di Medal. Giornata negativa nell‘ILCA 7 per Lorenzo Brando Chiavarini, relagato in decima piazza (7-10 il suo score odierno).