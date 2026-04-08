Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segno

Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a Basauri? Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 13.40

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI

La frazione, forse, meno impegnativa presenta un dislivello di poco inferiore ai tremila metri, ma non mancheranno comunque i saliscendi e le difficoltà. Dopo una prima parte abbastanza frastagliata, i corridori scaleranno Barrerilla (5 km al 6,6%), Bikotx-Gane (8 km al 4,9%) e Sarasola (2 km al 5,6%). Il finale ondulato presenta tre brevi strappi negli otto chilometri finali, l’ultimo dei quali ospiterà il traguardo di giornata (1,2 chilometri conclusivi al 6%).

FAVORITI

Paul Seixas per ora è apparso dominante. Il francese, con la condizione che ha, può puntare addirittura alla tripletta. Gli avversari proveranno a fare qualcosa di diverso, perché portarselo sul finale non appare una buona scelta. Sarebbe la tappa perfetta per Juan Ayuso e Isaac del Toro, ma entrambi non hanno messo in mostra un’eccellente condizione. Occhio al veterano Primoz Roglic sul rettilineo conclusivo, sempre che non vada via una fuga da lontano.

PROGRAMMA TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Mercoledì 8 aprile – Terza tappa Basauri – Basauri (152,8 km)

Orario di partenza: ore 13:40

Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport