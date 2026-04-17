United Rugby Championship: la Benetton Treviso ospita il Munster per chiudere in bellezza

Dopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori dalla corsa playoff e le Zebre Parma tristemente ultime in classifica. E i veneti questo weekend ospitano a Monigo gli irlandesi del Munster, con gli ospiti a caccia di punti playoff.

In realtà, anche Treviso è ancora virtualmente in corsa per la postseason, ma la classifica penalizza i veneti, che a 4 giornate dalla fine della stagione regolare sono lontani 12 punti dalla top 8, con altre tre squadre davanti a sé e fuori dai playoff. Ma finché c’è vita, c’è speranza, come ha sottolineato coach MacRea. “Matematicamente abbiamo ancora una possibilità per entrare ai playoff. Ovviamente la strada è difficilissima, ma finché avremo una minima possibilità ci concentreremo su questo obiettivo. Abbiamo 80 minuti contro Munster che saranno decisivi: è una squadra che storicamente ci mette in grande difficoltà” ha detto l’allenatore.

Treviso che in prima linea dovrà, però, fare a meno di Siua Maile e Thomas Gallo, entrambi infortunatisi nel corso del match contro Exeter. Questo darà, però, ai giovani che sin qui magari hanno avuto poche chance di giocare la possibilità di mettersi in mostra e MacRae spera di sfruttare il loro entusiasmo per ribaltare i pronostici sia contro Munster sia nella corsa playoff.

L’allenatore di Treviso ha optato per Matt Gallagher come estremo, con il triangolo allargato che vede alle ali Louis Lynagh e Paolo Odogwu. Al centro conferma per Tommaso Menoncello al fianco di Malakai Fekitoa. In mediana spazio ancora al numero 10 Jacob Umaga, affiancato in mediana da Alessandro Garbisi. Il pack biancoverde è rivoluzionato in buona parte. La prima linea è composta da tre giovani: Destiny Aminu, Nicholas Gasperini e Marcos Gallorini. In seconda linea Federico Ruzza viene affiancato dal rientrante Giulio Marini. In terza linea Sebastian Negri, che festeggerà la 100esima presenza in maglia biancoverde, Michele Lamaro e a numero 8 Lorenzo Cannone.