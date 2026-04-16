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Rugby

United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo pensando già al futuro

Pubblicato

10 minuti fa

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Per approfondire:
Jacopo Trulla
Trulla / IPA Agency

Dopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori dalla corsa playoff e le Zebre Parma tristemente ultime in classifica. E gli emiliani questo weekend vanno a fare visita all’Edimburgo, altra squadra che sta vivendo una stagione senza grandi gioie.

L’Edimburgo, infatti, è quartultima e anche gli scozzesi non hanno più obiettivi nel mirino e – come la franchigia federale – vogliono solo chiudere al meglio la stagione e già guardano al futuro. Gli scozzesi hanno perso 4 degli ultimi 5 match, anche se tra le mura amiche hanno saputo portare a casa quasi tutti i risultati positivi.

Di contro, le Zebre Parma non vincono in URC dallo scorso 5 ottobre e dopo i due successi nei primi due match del campionato sono arrivate solo sconfitte, perdendo tutti i match lontane dal Lanfranchi. Certo, in Challenge Cup sono arrivati i quarti di finale, risultati sicuramente di qualità, ma non basta a salvare una stagione difficile per i ragazzi di Brunello.

“Edimburgo è sempre un campo ostico per tutti, sarà una vera battaglia. Qualche cambio in formazione non deve modificare la nostra identità. Dovremo essere reattivi e aggressivi da subito fino all’ultimo secondo. Se vogliamo fare risultato dobbiamo essere più concreti in attacco, soprattutto quando siamo nei loro 22” ha dichiarato l’head coach Massimo Brunello.

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