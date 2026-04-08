Pallanuoto
Il Settebello è sulla strada giusta! Croazia affondata e pass per la fase finale di World Cup!
L’Italia chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, a punteggio pieno: il Settebello vince il Gruppo B superando la Croazia col punteggio di 13-11 e si qualifica alle Finali in programma a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio.
Nel primo quarto l’Italia passa a condurre dopo 54″ con Guerrato, ma la Croazia pareggia su rigore, trasformato da Butic, a 5’23”. Di Somma, che aveva causato il penalty, si fa perdonare a 3’37”, restituendo il minimo vantaggio all’Italia con il gol del 2-1.
Nella seconda frazione i croati impattano nuovamente con Lazic in superiorità numerica dopo 35″, ma Dolce dal perimetro sancisce subito il nuovo vantaggio azzurro. A ruota, ancora Lazic, sempre in 6 contro 5, griffa il 3-3, ma la controfuga di Iocchi Gratta è vincente e vale il 4-3. Croati cinici con l’uomo in più: Kharkov fa 4-4.
L’Italia non ci sta e Gianazza riporta in vantaggio il Settebello a 4’46”, ma un altro penalty addebitato a Di Somma permette a Kharkov di trovare il 5-5. Cannella in superiorità dà il 6-5 agli azzurri, ma Toncinic in superiorità firma il 6-6 a 3’16”. Iocchi Gratta firma il 7-6, ma a 33″ Brubnjak, in 6 contro 5, sigla il 7-7 con cui si arriva a metà gara.
Nel terzo periodo arriva il primo break del match: Ferrero firma l’8-7 su rigore a 6’42”, poi Carnesecchi griffa il 9-7 a 5’48”. La Croazia rientra anche questa volta: accorcia Radan a 3’53”, Pavlic in superiorità trova l’aggancio sul 9-9. Cassia spacca nuovamente il match: rigore per il 10-9 a 2’00”, a seguire gran gol per l’11-9 all’ultimo intervallo.
Nell’ultimo quarto l’Italia ritocca il massimo vantaggio prima con la rete di Iocchi Gratta dopo 32″, poi con la conclusione dal perimetro di Cannella che vale il +4 sul 13-9 a 6’02”. Reazione croata: Buric a 3’26” firma il -3, Pavlic su rigore fa -2 a 2’43”, ma nel finale il Settebello non concede più nulla e vince per 13-11.