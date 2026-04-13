Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy. 4º golfista a vincere back-to-back ad Augusta

È successo di tutto, o quasi, nell’ultima giornata del Masters di Augusta. Alla fine, a trionfare nella 90esima edizione dell’iconico major che si disputa ogni anno ad aprile sui fairway dell’Augusta National, in Georgia, è stato Rory McIlroy. Il nordirlandese diventa, così, il 4º golfista nella storia a vincere per 2 volte di fila il torneo, dopo Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods.

Una giornata tesa, a tratti nervosa, quella vista oggi nell’assolato campo nel sud est degli Stati Uniti. La testa della classifica, infatti, è stata protagonista di un vario e repentino stravolgimento di leadership, prima con Cameron Young e Rory Mcilroy (partiti nel team leader per ultimi), poi con Justin Rose e nuovamente con McIlroy, quando, dopo un avvio non del tutto brillante (+2 dopo 6 buche a causa di un doppio alla 4 e un bogey alla 6), il nativo di Holywood ha deciso di ingranare la marcia giusta e girare, sulle buche rimanenti, in -4 per un totale di giornata di -2 e un totale aggregato di -13.

Alle spalle di McIlroy il solito Scottie Scheffler. Partito in sordina durante le prime giornate, lo statunitense ha chiuso domenica 4 sotto al par guadagnando tante posizioni sul field e chiudendo al 2º posto in solitaria a -11. Ha illuso il grande pubblico, invece, Justin Rose. Il veterano britannico, vincitore in carriera di ben 12 titoli sul PGA Tour tra cui uno U.S. Open nel 2013, ha chiuso in T3 a -10 insieme a Cameron Young, Russell Henley e Tyrrell Hatton dopo aver consegnato uno score che, chiuse le prime 9 buche, aveva dello spettacolare (5 birdie e un bogey). Peccato per l’amen corner (bogey 11 e bogey 12) e il bogey finale alla 17 che hanno spento le speranze di vittoria per il classe ‘80.

Chiudono la top 10 Collin Morikawa e Sam Burns in T7 a -9 e Max Homa e Xander Schauffele in T9 a -8. Con questa vittoria McIlroy conquista il 6º titolo major dopo lo U.S. Open nel 2011, il PGA Championship nel 2012 e nel 2014, il The Open Championship nel 2014 e le due edizioni del The Masters nel 2025 e nel 2026. Per il nordirlandese la vittoria vale anche 4,5 mln di dollari (su un montepremi totale in palio di 22,5) e 750 punti FedEx Cup.