Golf, Augusta apre le sue porte. Tutto pronto per il Masters

Tutto pronto questa settimana per il The Masters, primo dei 4 major in stagione, che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile come di consueto sui fairway dell’iconico Augusta National Golf Club, pronto ad aprire le proprie porte ai migliori golfisti del mondo che si affronteranno, qui in Georgia, per vincere la “Green Jacket“, uno dei trofei più ambiti dell’intero circuito golfistico mondiale.

A difendere il titolo sarà Rory McIlroy che qui, l’anno scorso, si è imposto su Justin rose e Patrick Reed, rispettivamente 2° e 3°, con lo score totale di -11. Il nordirlandese si presenta ad Augusta con 4 tornei all’attivo in stagione sul PGA Tour (tre tagli passati di cui un T2 al the Genesis Invitational e un T14 all’AT&T Pebble Beach Pro-Am) e 3 sul Dp World Tour dove ha racimolato un ottimo 3° posto al Dubai Invitational. Tuttavia, il field e il percorso non lasciano spazio a troppe previsioni. Scottie Scheffler, Master Champion nel 2024 e nel 2021-2022, parte tra i favoriti nonostante nelle ultime gare non abbia mostrato lo smalto di inizio anno e della passata stagione. Nonostante il n.1 al mondo abbia già vinto un titolo (al The American Express), nelle ultime due apparizioni si è classificato T22 e T24 rispettivamente al The Players e all’Arnold Palmer Invitational.

Oltre a McIlroy e Scheffler, tra i vincitori della green jacket si presenteranno anche il giapponese Hideki Matsuyama, lo spagnolo Jon Rahm, gli statunitensi Dustin Johnson, Patrick Reed, Jordan Spieth, Bubba Watson e Zach Johnson. Assente, dopo l’incidente in macchina, Tiger Woods. Presenti, però, anche Danny Willett e Sergio Garcia che figurano tra i vincitori non americani del celebre torneo fondato nel 1934. Tra i favoriti anche lo svedese Ludvig Aberg, 2° nel 2024 dietro a Scheffler di 4 colpi dopo una domenica chiusa in +1, l’inglese Matt Fitzpatrick, fresco vincitore del Valspar Championship, il danese Nicolai Hojgaard (3 top 10 nel 2026), il norvegese Viktor Hovland e lo scozzese Robert MacIntyre, anche lui con 3 top 10 nel 2026.

Presente, sicuramente non tra gli ousider, anche Brooks Koepka, tornato ormai in pianta stabile sul maggiore circuito americano. Per il due volte campione dello U.S. Open (2017-2018) e il 3 volte campione del PGA Championship (2018-2019-2023), quest’0anno una top 10 e 2 top 20.