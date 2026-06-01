Golf: Russell Henley beffa Eric Cole e vince il Charles Schwab Challenge al playoff

Proprio quando per Eric Cole sembrava fatta, arrivano prima il playoff e poi il sorpasso. A infliggerglielo, alla prima buca di spareggio del Charles Schwab Challenge, Russell Henley, che va così a prendersi il sesto torneo sul PGA Tour e primo dall’Arnold Palmer Invitational dello scorso anno. Il terzo dell’ultimo Masters, dopo un birdie alla 18 che gli permette di agganciare Cole in testa con lo score di -12 (e -3 di giornata, contro il pari con il par del suo collega). Poi lo spareggio diventa questione di traiettorie che entrano e che escono. E, per Henley, entrano.

Cole può sicuramente recriminare per il doppio bogey alla 9, ma in linea generale gli sarebbe bastato davvero poco per chiudere il torneo da vincitore. Al terzo posto restano Ben Griffin, Alex Smalley e Mac Meissner, tutti a -11.

Sesti, invece, Gary Woodland, Michael Brennan e J.J. Spaun, tutti a -10: accanto al gruppo americano con due vincitori Major c’è anche il colombiano Nico Echavarria, che era stato grande protagonista nel corso del terzo giro.

Finiscono in decima posizione a -9 Ryan Gerard (che era secondo), Steven Fisk e il canadese Mackenzie Hughes. Per il PGA Tour ora è tempo di tornei di un certo peso e di sicura tradizione: il Memorial, il Canadian Open e poi il terzo Major dell’anno, lo US Open nella zona di New York.