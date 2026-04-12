McIlroy raggiunto da Young dopo il terzo giro del Masters. Burns e uno storico Lowry vicini

Succede di tutto nel moving day del Masters 2026. Innanzitutto, la prima notizia realmente di grido che arriva da Augusta: Rory McIlroy ha perso tutti i sei colpi di vantaggio che aveva accumulato a metà Major. Il nordirlandese, infatti, non disputa un grande terzo giro, lo chiude in 73 e si fa raggiungere dall’americano Cameron Young, che condivide così il -11 dopo un giro che, per converso, ricorderà a lungo.

Per McIlroy il giro prende la piega completamente sbagliata alla buca 11, quando va a prendere un brutto rimbalzo davanti al green finendo dritto in acqua, e dovendo così finire assoggettato a un doppio bogey, cui segue un bogey alla 12. Nel finale si riprende, anche se, appunto, conclude in 73. Per converso, il giro di Young sarebbe perfetto se non fosse per un dettaglio: un errore banale, ma grave alla buca 15, nella quale l’atterraggio della palla è talmente perfido che rimane nel bordo sbagliato del green e gli provoca il colpo di penalità. Si tratterà dell’unico bogey a fronte di otto birdie per il nativo di Inglewood.

Alle spalle dei due c’è Sam Burns, che in quattro partenze al Masters aveva realizzato al massimo un 29° posto. Stavolta va forte per davvero, è costante ed è anche terzo a -10, cercando sia l’opportunità di un Major che sarebbe il primo della sua vita che quella di un ritorno al successo che gli manca da tre anni (Match Play dell’ormai defunto WGC). -4 di giornata per lui come per Shane Lowry: l’irlandese, tra le altre cose, è straordinario protagonista di una buca in uno alla 6, dopo la quale esulta vigorosamente e viene abbracciato da Tommy Fleetwood che è lì con lui (l’inglese chiuderà al 15° posto la giornata). E non era mai accaduto che uno stesso golfista mettesse insieme due buche in uno al Masters (l’altra Lowry l’aveva messa a segno nel 2016 alla 16, nel corso dell’ultimo giro).

Quinta posizione per l’australiano Jason Day e l’inglese Justin Rose, che girano in -8 in totale, ma l’altro grande protagonista è Scottie Scheffler, perché il numero 1 del mondo, con un eagle (alla 2) e cinque birdie risale fino alla settima posizione a -7. E, si sa, tenere fuori Scheffler da qualsiasi ragionamento è semplicemente impossibile. Insieme al leader dell’OWGR c’è il cinese Haotong Li, fino a questo momento molto bravo. Nono un trio tutto a stelle e strisce, quello formato da Patrick Cantlay, Patrick Reed e Russell Henley, che si collocano tutti a -6.