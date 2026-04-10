Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso Parigi

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry ed è atteso dal kazako Alexander Bublik, mentre l’italiano ha prevalso contro il ceco Tomas Machac e oggi se la dovrà vedere contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

I due grandi rivali del panorama tennistico sono impegnati in una lotta a distanza per il numero 1 del mondo: al momento l’iberico svetta in testa alla graduatoria internazionale, ma l’altoatesino ha la possibilità di superarlo al termine della settimana sulla terra rossa del Principato. Le combinazioni possibili sono al momento tre: vince il torneo; arriva in finale e Alcaraz perde in semifinale od oggi; approda in semifinale e lo spagnolo viene eliminato ai quarti.

La situazione virtuale è la seguente: Alcaraz svetta in testa al ranking ATP con 12.790 punti, mentre Sinner insegue con 12.600. Al momento Sinner ha recuperato 1.000 punti ad Alcaraz: ha guadagnato 200 punti e contestualmente lo spagnolo ne ha persi 800, perché deve difendere i 1.000 punti portati a casa dodici mesi fa alzando al cielo il trofeo. Il distacco è attualmente di 190 punti, che potrebbe mutare nel corso del fine settimana in base ai risultati di Montecarlo.

Nella migliore delle ipotesi, Sinner sarebbe numero 1 del mondo con 610 punti di margine (vince il torneo issandosi a 13.400 e lo spagnolo perde oggi, fermandosi a 12.790). Nel caso peggiore, invece, Sinner avrebbe un ritardo di 990 lunghezze dal rivale (Alcaraz difende il titolo e vola a 13.590 e l’azzurro perde con Auger-Aliassime, restando a 12.600). Di seguito tutte le varie combinazioni e i relativi distacchi nel ranking ATP in base all’andamento del Masters 1000 di Montecarlo.

Va ricordato che settimana prossima Alcaraz giocherà il torneo ATP 500 di Barcellona e potrebbe guadagnare punti visto che lo scorso anno si fermò prematuramente, mentre Sinner sarà a riposo. Sarà un arma in più per l’iberico nella lotta per il numero 1, in attesa di capire cosa decideranno di fare con il Masters 1000 di Madrid (lo scorso anno entrambi non giocarono) alla vigilia degli Internazionali d’Italia.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ RANKING ATP

Sinner vince il torneo e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner numero 1 del mondo con 13.400 punti, Alcaraz secondo con 12.790. Distacco: 610 punti.

Sinner vince il torneo e Alcaraz eliminato in semifinale: Sinner numero 1 del mondo con 13.400 punti, Alcaraz secondo con 12.990. Distacco: 410 punti.

Sinner vince il torneo e Alcaraz battuto in finale: Sinner numero 1 del mondo con 13.400 punti, Alcaraz secondo con 13.240. Distacco: 160 punti.

Sinner battuto in finale e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.590 punti, Sinner secondo con 13.050. Distacco: 540 punti.

Sinner battuto in finale e Alcaraz eliminato in semifinale: Sinner numero 1 del mondo con 13.050 punti, Alcaraz secondo con 12.990. Distacco: 60 punti.

Sinner battuto in finale e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner numero 1 del mondo con 13.050 punti, Alcaraz secondo con 12.790. Distacco: 260 punti.

Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.590 punti, Sinner secondo con 12.800. Distacco: 790 punti.

Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz battuto in finale: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.240 punti, Sinner secondo con 12.800. Distacco: 440 punti.

Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz numero 1 del mondo con 12.990 punti, Sinner secondo con 12.800. Distacco: 190 punti.

Sinner eliminato in semifinale e Alcaraz eliminato ai quarti: Sinner numero 1 del mondo con 12.800 punti, Alcaraz secondo con 12.790. Distacco: 10 punti.

Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz vince il torneo: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.590 punti, Sinner secondo con 12.600. Distacco: 990 punti.

Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz battuto in finale: Alcaraz numero 1 del mondo con 13.240 punti, Sinner secondo con 12.600. Distacco: 640 punti.

Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz numero 1 del mondo con 12.990 punti, Sinner secondo con 12.600. Distacco: 390 punti.

Sinner eliminato ai quarti e Alcaraz eliminato ai quarti: Alcaraz numero 1 del mondo con 12.790 punti, Sinner secondo con 12.600. Distacco: 190 punti.