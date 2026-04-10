Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

6 secondi fa

il

Un calo fisico ad inizio secondo set e Tomáš Macháč rischia tutto costringono Jannik Sinner al terzo. Stessa cosa per Carlos Alcaraz, rallentato da troppi errori. Adesso per il n. 1 sfida inedita con Sasha Bublik.

Chi rischia di più tra i due big verso la finale?

João Fonseca facile su Matteo Berrettini, poco assistito dal servizio. Valentin Vacherot in rimonta può fare il colpaccio?

🎾 Questi e tanti altri temi nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 8:45!

🎙️ Con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco
💬 Partecipa in chat con domande e commenti!

👉 Segui la diretta sul canale YouTube di OA Sport

#Sinner #Alcaraz #Tennis #ATP #TennisLive #Berrettini #Fonseca #Vacherot #TennisMania #OASport

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità