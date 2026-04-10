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Un calo fisico ad inizio secondo set e Tomáš Macháč rischia tutto costringono Jannik Sinner al terzo. Stessa cosa per Carlos Alcaraz, rallentato da troppi errori. Adesso per il n. 1 sfida inedita con Sasha Bublik.
Chi rischia di più tra i due big verso la finale?
João Fonseca facile su Matteo Berrettini, poco assistito dal servizio. Valentin Vacherot in rimonta può fare il colpaccio?
🎾 Questi e tanti altri temi nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 8:45!
🎙️ Con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco
💬 Partecipa in chat con domande e commenti!
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